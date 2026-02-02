Ayuntamiento de Valladolid señala el compromiso de la empresa con la obra de Fuente Berrocal y niega ocultar información

Archivo - La concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno de Valladolid, Blanca Jiménez, ha asegurado que la empresa adjudicataria mantiene el compromiso de ejecutar la obra del carril bici y la acera de Fuente Berrocal y ha negado que se oculte información por parte del Ayuntamiento.

Jiménez ha respondido así al Grupo Socialista, que ha acusado al equipo de Gobierno de mentir sobre el estado de la obra del carril bici y la acera de Fuente Berrocal y La Galera, que ha afirmado que está "paralizada" con la empresa adjudicataria en concurso de acreedores y sin director facultativo de la intervención.

La portavoz 'popular', en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que lo que está sucediendo con la obra del carril bici de la carretera de Fuensaldaña "no es algo nuevo, ya que desafortunadamente que una empresa esté en situación de preconcurso de acreedores es algo incontrolable por parte de la Administración".

Además, ha recordado a los socialistas que sucedió algo parecido con la empresa a la que, cuando gobernaban, adjudicaron la obra del carril bici del Camino Viejo de Simancas, algo que ha puntualizado que solucionó "eficazmente" el actual equipo del PP.

Jiménez ha rechazado que se haya ocultado información y ha incidido en que, el pasado viernes, el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, se reunió con la Asociación de Vecinos de Fuente Barrocal y explicó "perfectamente" el relato de los hechos sucedidos hasta el momento con este proyecto.

Además, ha explicado que esta semana está prevista una reunión con la empresa adjudicataria, que mantiene su compromiso con la ejecución de la obra y que ha indicado que trabaja en la designación de un nuevo equipo técnico y un jefe de obra.

"Por tanto, el Grupo Municipal Socialista, además de dejar de mentir, estaría bien que informase adecuadamente a los ciudadanos y, sobre todo, que no generase confusión con el trabajo de este ayuntamiento que está siendo eficaz y, por supuesto, transparente", ha aseverado.