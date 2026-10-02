Ayuntamiento de Valladolid sigue el trabajo en la normativa de terrazas de la Plaza Mayor 4 meses después de presentarla

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja "de manera interna con la Asociación Provincial de Hostelería" y los propios empresarios para concretar la normativa para las terrazas de la Plaza Mayor, cuyo texto inicial se presentó a finales del mes de mayo para una aprobación inicial.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, ha apuntado que en este desarrollo normativo se debe "concitar dos intereses", por un lado el de los vecinos que "además de poder disfrutar de una terraza" y por otro se permita la explotación comercial de dicha terraza por parte de los correspondientes empresarios hosteleros.

Y además, ha recalcado, se debe garantizar la libertad de circulación y movilidad de "todas y cada una de las personas" y también que la Plaza Mayor de Valladolid, un espacio que define como "significado desde un punto de vista histórico y estético" guarde una "homogeneidad".

Por ello, el equipo de Gobierno, con mención expresa al concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, continúa el trabajo con el sector de la hostelería y cuando "todo esto" esté "depurado y en condiciones" de poderlo explicar se trasladará a la opinión pública.