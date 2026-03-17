Ayuntamiento de Valladolid solicita una subvención de 4,2 millones del '2% Cultural' para la 2ª fase del Centro del Vino

Archivo - Exterior del Convento de Santa Catalina de Siena. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado la solicitud de subvención del Programa de Ayudas del '2% Cultural 2025' para la ejecución de una nueva fase del proyecto del Centro de Cultura del Vino que se planea ubicar en el convento de Santa Catalina de Siena, para el cual ya se solicitó, sin éxito, una ayuda del mismo programa ministerial en la convocatoria de 2023.

La propuesta a desarrollar, según han comunicado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, parte con un presupuesto de 8,44 millones de euros, de los que el 50 por ciento (4,22 millones de euros) se solicitan al programa del '2% Cultural'. El resto será cofinanciado por el Ayuntamiento de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado la solicitud de subvención al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el proyecto de Rehabilitación del Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina de Siena como 'Centro de la Cultura del Vino', en su segunda fase.

El proyecto se ha presentado por un importe total de 8.440.187 euros, del cual se ha solicitado una subvención de 4.220.093 euros, cofinanciado al 50 por ciento por el Ayuntamiento.

El proyecto, dirigido por el Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ha contado con el trabajo de técnicos del área referida, técnicos del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, el Gerente y personal de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, del equipo de arquitectos de Primitivo González y del equipo de la consultora Kultura Ideas y Estrategias para el Patrimonio.

Además, la instancia ha contado también con cartas de apoyo firmadas por representantes del sector vitivinícola, que han sido presentadas junto con la documentación de la solicitud de subvención: Consejos Reguladores de las 5 Denominaciones de Origen (Ribera del Duero, Rueda, Toro, León y Cigales), y de las Rutas del Vino.

El proyecto se ha elaborado en base a la experiencia ya obtenida en la primera fase por el equipo que ha participado en la preparación de los distintos documentos objeto de esta convocatoria. Cabe recordar que en ese caso, en enero de 2025 se conoció que el Ministerio había dejado fuera de la nómina de subvenciones a la propuesta de la primera fase, para la cual el Consistorio solicitaba 7,4 millones de euros, que suponían el 59,5 por ciento del presupuesto de "las dos primeras fases de la rehabilitación".

La primera fase ya se encuentra en marcha y en la segunda, como ha apuntado el Ayuntamiento en el comunicado, se centrarán los esfuerzos en la rehabilitación y acondicionamiento del Claustro, núcleo esencial y simbólico, y el patio central, incluidos los espacios y edificaciones de la planta baja, primera y segunda que acogerán diversas funcionalidades.

En la planta baja, en el área del Refectorio, se habilitarán espacios dedicados a la venta, degustación y presentación de productos enogastronómicos. Por su parte, en la primera y segunda planta se situará el Centro de Innovación y Formación.

Este espacio estará organizado por alas del edificio e incluirá aulas de formación, aulas para catas de vino, talleres, una sala polivalente y una mediateca. En el edificio se integrará además una escalera nueva y un ascensor accesible, y se propone también un cuerpo independiente y paralelo a la fachada como galería de circulaciones que conectará con la fase anterior.

Además, esta segunda fase incluirá parte de la huerta/jardín ampelográfico.

La concesión de la subvención, han señalado, permitirá "abordar un proyecto de gran relevancia y significación con un ámbito que supera el municipal, que supondrá la conservación y preservación de un importante elemento del patrimonio histórico cultural de la ciudad" en un elemento BIC, y la constitución de un "verdadero 'Centro de la Cultura del Vino', con un efecto tractor e impulsor de los distintos sectores económicos".

Uno de los objetivos principales de la segunda fase es la puesta en valor del edificio como contenedor patrimonial, reforzando la lectura de sus espacios singulares y subrayando el papel histórico de las congregaciones religiosas en la configuración urbana, cultural y económica de Valladolid.

En este sentido, han apuntado que "la intervención no se limita a la adaptación funcional del inmueble, sino que busca activar arquitectónicamente sus valores históricos y espaciales, integrándolos en el nuevo uso como Centro de la Proyecto de Rehabilitación del Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina de Siena de Valladolid como 'Centro de la Cultura del Vino de Valladolid'".

De manera complementaria, la propuesta adopta "un enfoque sostenible, tanto en la fase de creación como en la de funcionamiento del nuevo equipamiento, optando por una rehabilitación arquitectónica basada en principios ecoeficientes, mediante el uso de materiales y tecnologías que minimicen el impacto ambiental y reduzcan la huella ecológica del conjunto".

De este modo, el comunicado detalla que las actuaciones se desarrollarán en tres líneas principales tales como eliminar en la medida de lo posible los focos causantes de los procesos de deterioro, subsanar daños y degradaciones materiales existentes, restituir la unidad estética y espacial del conjunto, con "respeto a la huella del paso del tiempo".