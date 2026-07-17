El Ayuntamiento de Valladolid subraya que la aplicación de los Presupuestos Participativos registró 6.306 votos en 2023

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha subrayado este viernes que la aplicación con la que gestiona las votaciones en los Presupuestos Participativos registró en la convocatoria de 2023 un total de 6.306 votos, una cifra inferior a la que se ha recibido en el proceso culminado este 15 de julio, 7.205.

Así lo han precisado fuentes municipales con el fin de "despejar las dudas" respecto al número de votaciones.

Cabe recordar que en el 31 de marzo de 2023 el Consistorio, dirigido entonces por un equipo de Gobierno formado por el PSOE y VTLP, comunicó una cifra de votos de 8.016, en la que incluía tanto votaciones online como presenciales.

Ese dato total figura en el documento de la memoria final del proceso de presupuestos participativos de 2023, en el que no obstante se hacía mención a dos cifras diferentes de votos presenciales --1.709 y 1.079--, pero la concejal de Participación Ciudadana y Deportes ha querido restar credibilidad a que "en la memoria hablen de 8.000 personas" pues ha ironizado con que "el día de mañana" puede decir en un documento similar que "en lugar de 7.000 han sido 10.000".

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha difundido este viernes los 'pantallazos' de la aplicación con la cifra de votaciones de 2026 (7.205) y la de participantes de 2023 (6.306), en un gráfico en el que se incluyen tanto votos online como presenciales.

Así, el equipo de Gobierno actual tiene en cuenta ese dato de la aplicación en 2023, en lugar del difundido en su día por el Ayuntamiento en las notas de prensa y la memoria final.

"Los datos y en los cuales debemos fiarnos no mienten, y es en lo que en todo momento hemos defendido: la honestidad y la transparencia y la objetividad del proceso", ha recalcado. "Si a Valladolid Toma la Palabra no les gusta y quiere malinterpretar los datos, es su problema", ha enfatizado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Martínez ha recalcado que el proceso ha sido "un éxito en todas sus fases", tanto en la presentación de propuestas con más de un 57 por ciento de incremento con respecto a 2023, como en la presentación de apoyos que "se han cuadriplicado" respecto a la edición anterior.

La concejal del PP ha concluido con una reclamación a VTLP para que "dejen de enfangar, dejen de manipular, dejen de confundir y tergiversar" y que "por favor arrimen el hombro e inviten de verdad a que todos los ciudadanos crean en este proceso que se ha hecho con toda la transparencia y con toda la honestidad posible".