El Ayuntamiento de Valladolid trabaja en "alternativas" al pabellón Pisuerga ante las dudas sobre la pintura plástica

Archivo - El alcalde de Valladolid y varios concejales del equipo de Gobierno, junto a la primera plantilla del Real Valladolid de Baloncesto en la visita que han hecho al Pabellón Pisuerga y el barrio de Arturo Eyries. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, ha explicado este lunes que ante la falta de garantías sobre la efecitivada "al 100 por ciento" de la aplicación de pintura plástica en la cubierta del pabellón polideportivo Pisuerga que se espera abordar en los próximos días, se trabaja en "alternativas" como la adquisición de canastas homologadas fijas para poder trasladar partidos del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid al Pilar Fernández Valderrama si se previeran nuevos problemas por lluvias.

Así lo ha explicado Martínez este lunes a los medios de comunicación minutos antes de participar en la reunión del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), en la que se aprobará el presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2026.

Todo ello dos días después de que las goteras por las filtraciones en la cubierta del pabellón Pisuerga motivara la suspensión el pasado sábado del partido de Segunda FEB de baloncesto entre el club vallisoletano y la Cultural y Deportiva Leonesa, un hecho que ha reiterado Martínez que produjo un "gran disgusto" para ella y para el equipo de Gobierno municipal.

En cualquier caso, la edil del Partido Popular ha defendido que este hecho ha sido "la última parte" y que el compromiso del equipo de Gobierno es, desde antes de que ésto sucediera, arreglar las cubiertas del pabellón. En primer lugar, con una actuación de aplicación de pintura plástica en las zonas más afectadas de la techumbre que podría comenzar este martes o miércoles, según la edil, y en segundo término con el anunciado proyecto de reforma de las tres cubiertas del polideportivo Pisuerga, que se incluirá con una dotación de 1,3 millones de euros en el presupuesto de 2026 de la FMD.

Precisamente, la pasada semana unos días antes del lluvioso sábado 1 de noviembre que motivó el encharcamiento de parte de la superficie de la cancha, Martínez ha asegurado que se dieron sendos pasos para avanzar en los proyectos. Así, "el 29 de octubre" se iniciaron los trámites administrativos para tramitar el contrato para aplicar la pintura plástica y también la semana pasada el Ayuntamiento recibió el borrador definitivo del proyecto de reforma de las cubiertas.

A este respecto, Martínez ha defendido que el problema de las cubiertas que, insiste, "lleva ya varias legislaturas" y "si algún equipo de gobierno ha tratado de solucionarlo es el actual", que "no slo hemos buscado esa actuación de emergencia sino que 1,3 millones para reparación de cubiertas". Mientras tanto, ha reprochado que el anterior gobierno socialista "sólo puso parches".

La edil ha añadido que en un informe encargado el pasado mes de febrero el Ayuntamiento encargó un informe a una empresa del sector que dejó claro que la actuación de la pintura plástica "no garantizaba la solución del problema al 100 por ciento", por lo que ante la posibilidad de que un nuevo episodio de lluvias en un día de partido del CBC Valladolid pueda provocar problemas se trabaja en "alternativas".

Así se ha referido Martínez a la adquisición de unas canastas fijas homologadas para instalar en el pabellón Pilar Fernández Valderrama y poder trasladar allí, si fuera necesario, algún partido del club de baloncesto que milita en la tercera categoría nacional de este deporte.

De hecho, la concejal ha confirmado que la pasada semana se pusieron en contacto con la directiva del club para, ante la previsión de "un 100 por ciento" de lluvias para la jornada del sábado, trasladar la posibilidad de llevar al Pilar Fernández Valderrama el partido del CBC Valladolid. Sin embargo, el presidente del club, Lorenzo Alonso, explicó que dichas instalaciones en las que habitualmente juega sus partidos el Baloncesto en Silla de Ruedas Valladolid, no cumplían los requisitos de la federación para la categoría Segunda FEB.

La FMD ha solicitado presupuesto y está a la espera de conocer cifras para saber si puede realizarse mediante un contrato menor por un importe inferior a 40.000 euros más IVA. De lo contrario, el proceso se alargaría más.

En cuanto al hecho de que Martínez no estuvo en el pabellón en la problemática jornada del sábado, la concejal del PP ha justificado su ausencia por la coincidencia en la agenda con la gala de clausura del festival de cine Seminci, "un evento tan importante que todos los concejales considerábamos que teníamos que estar".

Mayte Martínez ha asegurado que estará en el próximo partido del CBC Valladolid en casa porque afirma que le gusta "dar la cara". "Me dejo la piel por el deporte y estoy en todos los eventos", ha apostillado.

"COMPROMISO CON EL DEPORTE"

En ese sentido, Martínez ha aprovechado para recordar que este lunes se prevé aprobar el presupuesto de la FMD, con un incremento económico del 11 por ciento sobre el de 2025, que sumado al 9 por ciento de crecimiento en el presente año supone, calcula, "un 20 por ciento más de presupuesto en dos años", lo que "deja claro el compromiso del equipo de Gobierno con el deporte".

Para la concejal "no es cuestión de echar balones fuera, sino de hacer justicia" recordar que al llegar el PP y Vox en 2023 al equipo de Gobierno se encontraron varios proyectos "en estado irrisorio" como la obra de la piscina Riosol o la actuación en el Centro Municipal de Las Flores.

A ello ha sumado el estado "impracticable" de los campos de rugby de Pepe Rojo, cuya renovación se ha llevado a cabo este año, mientras que el Pabellón Delicias que fue "el único que hizo el anterior equipo", requirió por parte del actual equipo de una actuación para calefactarlo.

"En estos dos años lo que estamos haciendo es poner reparaciones a lo que hicieron", ha recordado en relación al anterior equipo de Gobierno, el cual no ha negado que hicieran inversiones.