El Ayuntamiento de Valladolid tramita en lo que va de año la transformación de 111 locales en 192 nuevas viviendas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, este lunes en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha tramitado en 2026, hasta la fecha, un total de 111 actuaciones de transformación de locales de planta baja en viviendas, lo que ha generado un total de 192 unidades habitacionales, según datos aportados este lunes por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha detallado estos datos en la rueda de prensa que ha ofrecido después de la Junta de Gobierno local que ha presidido este lunes en la que se han aprobado otras cuatro autorizaciones para transformar locales en unidades habitacionales.

Estos cuatro expedientes urbanísticos de concesión de licencia de obras permiten incorporar 20 viviendas al "parque residencial" de Valladolid como consecuencia de la transformación de cuatro locales situados en la calle Almería número 2, que dejará paso a tres viviendas; en la calle Arca Real un local se transformará en dos viviendas; en la calle San Lorenzo, 20, otro local se convertirá en tres viviendas más; y en la calle Nueva del Carmen, 10, un local bajo dará paso a doce estudios.

Estos cuatro expedientes con 20 viviendas resultantes se suman a la actividad urbanística que registra desde hace tiempo el Ayuntamiento para reconvertir locales en viviendas.

Por un lado, en lo que va de 2026 se han presentado 79 solicitudes de Declaración Responsable de Obras y Usos (DROU), en los que se transforma un local en una vivienda. Asimismo, se han tramitado 28 solicitudes más de licencia de modificación de complejo inmobiliario con obras, en los que una única licencia puede dar lugar a varias viviendas.

Estas actuaciones permitirán, en su conjunto la incorporación de 93 unidades habitacionales.

Estas posibles 93 viviendas más las promovidas en las DROU más las 20 resultantes de las cuatro autorizaciones aprobadas este lunes suman un total de 192 nuevas unidades habitacionales.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno celebrada hoy se ha aprobado otra licencia diferente para la construcción de dos viviendas pareadas en la calle Quejigo, 111, en la urbanización La Cumbre.