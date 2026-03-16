Ayuntamiento de Valladolid ve "conflictiva" la licencia en el local de la Sala Mambo y escuchará a "ambas partes"

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado este lunes que la licencia ambiental para un proyecto de pub musical en el local que ocupó durante años la discoteca Mambo en la calle San Felipe Neri es "conflictivo" y ha apuntado que escucharán a "ambas partes" antes de ratificar la aprobación de la licencia, que recuerda que es "reglada".

Así lo ha señalado el edil del PP en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la situación del expediente, con el que desde hace más de un año una sociedad empresarial, con la denominación Sala Mambo S.L, pretende poner en marcha un establecimiento hostelero con licencia de 'pub musical y café cantante'.

Zarandona ha reconocido que se trata de un "tema conflictivo", se dirimen distintas maneras de ver por lo que entiende que el Ayuntamiento "tiene que ser prudente y cumplir con las normas" propias, pues ha recordado que este trámite de licencia es "reglado" y "si se cumplen los requisitos, se concede".

En cualquier caso, ha incidido en que "en aras a la prudencia" y "ante el conflicto entre ambas partes", el área de Urbanismo pretende "escuchar a todo el mundo".