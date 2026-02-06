El Ayuntamiento de Valladolid ve "superada" la "cuestión" del director de Coordinación, que ya tiene "cobertura"

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez e Irene Carvajal, se han pronunciado este viernes sobre la resolución que inadmite el recurso del Consistorio contra la sentencia del TSJCyL que anuló la creación de la plaza de director de Coordinación de Políticas de Alcaldía y la primera de ellas ha considerado que el asunto está "superado" pues ya se ha dado "cobertura legal" al puesto al incluirse en el Reglamento Orgánico a través de una modificación del mismo.

En declaraciones recogidas por los medios de comunicación, Jiménez ha subrayado el respeto del Ayuntamiento a las resoluciones judiciales y ha aseverado que esta "cuestión jurídica" ya está "superada desde el momento en que se modificó el Reglamento Orgánico", en un acuerdo aprobado en Junta de Gobierno en febrero de 2025.

Esa modificación, como defiende la portavoz del PP, "es firme puesto que no ha sido objeto de recurso" e integra la figura del coordinador de Políticas Públicas de Alcaldía y "da cobertura normativa a este puesto" que, ha apostillado, "es perfectamente legal y procedente".

Por su parte, la representante de Vox ha apuntado de manera similar que la jurisdicción "ordinaria" señaló que existía "un defecto de forma" en la creación de la plaza al no estar ésta contemplada en el Reglamento Orgánico y, ha apuntado, un defecto de forma "es subsanable", de modo que en el momento en que se ha corregido la creación del puesto es "conforme a derecho".

"Señalar un defecto de forma no es lo mismo que entrar en el fondo, que es entrar en la licitud o no de que exista el puesto", ha reflexionado Carvajal.

Más en concreto, sobre la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo, Carvajal, quien es jueza de profesión, ha apuntado que "dentro de las causas del recurso de casación no está determinar la adecuación a derecho de una plaza".

Asimismo, la portavoz de Vox ha rechazado que la oposición llame al director de Coordinación "alcalde B", pues asevera que tiene "una batalla personal" en relación a que "independientemente del partido del que sea o del color político", referirse a alguien en esos términos "es cosificar a la persona".

Por ello, ha pedido a los medios de comunicación que tengan "sensibilidad con las personas" porque el director de Coordinación "al final es un trabajador público, no es un político".