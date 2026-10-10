Ayuso pide dejar atrás los "errores y divisiones" de los siglos XIX y XX para construir una España "unida y virtuosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es investida en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) Dama de Honor del Capítulo de la Reina Isabel la Católica - COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta madrileña ha sido investida Dama de Honor del Capítulo de la Reina Isabel la Católica en Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la necesidad de dejar atrás los "errores y las divisiones" de los siglos XIX y XX para avanzar hacia un "futuro virtuoso y de unidad" en España, frente a los nacionalismos, los regionalismos, los intereses políticos y los egos que fomentan el enfrentamiento entre los españoles.

"Tenemos que encontrar nuevamente esa virtud, rectitud y compromiso con la historia", ha expresado durante su discurso tras ser investida este sábado Dama de Honor del Capítulo de Nobles Caballeros y Damas de la Reina Isabel la Católica en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).

Ayuso ha advertido de que no se debe permitir que la historia se repita en España y ha llamado a superar las divisiones sociales y políticas para preservar el legado recibido de las generaciones anteriores y garantizar que las futuras puedan heredar "esa España magnífica, esta gran nación de todos".

En este sentido, ha apelado a la necesidad de reconocer y celebrar aquello que une a los españoles, así como de proyectar ese legado hacia nuevas alianzas basadas en el atlantismo y la libertad.

La dirigente madrileña ha reivindicado la figura de Isabel la Católica, a quien ha definido como su referente por sus convicciones, su capacidad de sacrificio y su visión de futuro.

Según ha expuesto, la reina contribuyó a sentar las bases de una nación con vocación universal y de una comunidad de pueblos que, con el paso de los siglos, ha dado lugar a la Hispanidad. "No se trata de conquistar mediante la sumisión, sino la integración, que de eso se trata", ha afirmado al referirse a la expansión española hacia América.

En este contexto, ha defendido el valor de la Hispanidad como una comunidad compartida por alrededor de 600 millones de personas y ha destacado los vínculos culturales, lingüísticos e históricos entre España y los países americanos.

Ayuso ha señalado que esta relación se debe cultivar en un momento que ha descrito como marcado por el "ensimismamiento, los miedos y las amenazas", y ha apostado por reforzar los lazos entre las naciones que comparten el español.

La presidenta madrileña ha recordado que la figura de Isabel la Católica ha estado presente en su trayectoria política desde sus primeras declaraciones tras llegar a la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento al Capítulo de la Reina Isabel la Católica por su incorporación a la institución, a las Madres Agustinas por acoger el acto en el convento de Nuestra Señora de Gracia y al Ayuntamiento y los vecinos de Madrigal de las Altas Torres por la llave de honor recibida durante la jornada.

Ayuso también ha aludido a Ávila y a su vinculación personal con esta provincia, para después hacer referencia a la huella del mundo hispánico en ámbitos como el mestizaje, las universidades, los hospitales y la lengua, elementos que ha vinculado al legado histórico compartido entre España y América.