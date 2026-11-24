VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid) reconocerá al expresidente del Gobierno José María Aznar con una Mención Institucional con motivo del 25 aniversario de su visita a la localidad, donde regresará el próximo 3 de diciembre para participar en las 'Conversaciones Constitucionales', dentro de la programación del 48 aniversario de la Constitución.

El acto institucional pretende conmemorar el 48 aniversario de la Carta Magna en un evento QUE tendrá lugar el sábado 5 de diciembre a las 19.00 horas en el Teatro Principal María Luisa Ponte.

Los reconocimientos se repartirán en seis categorías; entre ellas Cultura, cuya mención será para la Fundación La Caixa por acercar la música y la cultura mediante la experiencia inmersiva 'Symphony', que reunió a 5.381 visitantes en 576 sesiones.

En Medio Ambiente y Sostenibilidad, el Ayuntamiento distinguirá a Somacyl por su participación en proyectos estratégicos relacionados con el abastecimiento, los accesos al polígono industrial y el desarrollo de suelo industrial y vivienda protegida.

Por su parte, DOWN Valladolid recibirá la mención de Solidaridad y Asociacionismo por su programa Territorios Inclusivos, dirigido a mejorar la autonomía y empleabilidad de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en el medio rural.

En Empresas y Emprendimiento, el reconocimiento lo recibirá LUPA Supermercados, mientras que, en Educación será para Esther Valverde por obtener una beca de la Fundación Apadrina la Ciencia para investigar los efectos de la apnea obstructiva del sueño durante el embarazo.

La sexta mención, en la categoría institucional, distinguirá al expresidente del Gobierno, José María Aznar, con motivo del 25 aniversario de su visita a Medina de Rioseco y su vinculación con el Proyecto Almirante, impulsado para la recuperación del conjunto histórico del municipio.

Aznar regresará a la localidad el 3 de diciembre a las 19.00 horas para participar en un encuentro de 'Conversaciones Constitucionales' que se desarrollará en el Teatro Principal.

La programación arrancará el 1 de diciembre a las 12.00 horas con el Pleno Infantil del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA), en el que los escolares podrán acercarse a los valores constitucionales y participar en la vida pública.

Asimismo, el 4 de diciembre se celebrará la primera Gala Homenaje a la Vida, un encuentro intergeneracional que reunirá a 28 bebés nacidos durante 2026 y a 15 vecinos mayores de 98 años. La jornada concluirá con el encendido de la iluminación y decoración navideña.