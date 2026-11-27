Reunión celebrada por Azucarera en Laguna de Negrillos (León) - AZUCARERA

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Azucarera ha presentado la oferta de contratación para la campaña 2027/2028 y ha fijado un precio de 43 euros por tonelada tipo de remolacha, sin incluir las ayudas, "por lo que el agricultor podría ingresar en torno a 57 euros por tonelada", ha avanzado la responsable Agrícola, Elba Rosique.

Asimismo, la empresa ha apostado por incentivar el crecimiento del cultivo y ha incorporado un complemento de 3 euros por tonelada para los agricultores que incrementen la cantidad de remolacha entregada en la fábrica respecto a la campaña 2026/2027.

La oferta también contempla la modalidad en la que Azucarera presta apoyo en la gestión del cultivo y la financiación de insumos, "con un precio de 40 euros por tonelada, igualmente sin incluir las ayudas y con el transporte a cargo de la compañía", ha precisado la empresa que ha incidido en la necesidad de que la remolacha "siga siendo una alternativa competitiva y rentable para los agricultores".

Azucarera ha celebrado esta semana varias jornadas en las localidades leonesas de Sahagún y Laguna de Negrillos, en Salamanca y en Tordesillas (Valladolid) a las que han asistido más de medio millar de agricultores y en las que la compañía ha trasladado un "mensaje de confianza" en el futuro del cultivo junto a su voluntad de mantener una relación de largo plazo con el sector remolachero de Castilla y León.

Según los datos aportados por la empresa, Azucarera cuenta con 9.182 hectáreas contratadas y 730 agricultores para la campaña 2026/2027.

La empresa también ha presentado la estrategia agronómica para los próximos años orientada a conseguir una mayor productividad y rentabilidad del cultivo y ha explicado que las principales líneas de trabajo se centrarán en el impulso de la siembra temprana, la elección de variedades, el abonado, el control de malas hierbas, el riego y su eficiencia energética y la sanidad vegetal.

La gestión agronómica contará con el apoyo de AIMCRA a través de ensayos de investigación, asesoramiento personalizado a agricultores, formación y consultoría especializada, "con especial atención a la digitalización, la eficiencia energética, el riego solar y la reducción de costes".

"El objetivo es avanzar progresivamente desde los rendimientos de las últimas campañas hacia más de 100 toneladas tipo por hectárea, un objetivo que ya hemos conseguido y superado en el pasado en Castilla y León y que es la clave para la rentabilidad del sector", ha explicado el director de AIMCRA, José Manuel Omaña.

"Con esta propuesta comercial y agronómica, Azucarera busca ofrecer al agricultor no solo un mejor precio, sino también las herramientas y el acompañamiento técnico necesario para incrementar la productividad y reducir costes, generando así las condiciones para asegurar y dar estabilidad al cultivo en Castilla y León", ha aseverado la empresa.