Azucarera redefine su modelo agrícola y convierte la fábrica de Toro (Zamora) en el epicentro de la gestión agronómica

TORO (ZAMORA), 19 (EUROPA PRESS)

Azucarera ha anunciado este martes la puesta en marcha de un nuevo modelo agrícola y la conversión de la fábrica de Toro (Zamora) en el epicentro de la gestión agronómica con la creación de la 'Unidad de Remolacha', que estará liderada por la ingeniera agrónoma vallisoletana Elba Rosique.

La empresa ha explicado que esta unidad se encargará de coordinar el cultivo, el abastecimiento y el laboratorio de análisis de remolacha con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva y la calidad de la materia prima.

Azucarera analizará el desarrollo del cultivo y el remolachero recibirá la información de sus resultados para evaluar rendimientos, polarización y calidad de la remolacha; identificar márgenes de mejora en manejo agronómico y ajustar decisiones sobre variedades, fertilización o sanidad vegetal, entre otros aspectos, lo que permitirá al productor "mejorar la rentabilidad a través de datos objetivos".

La empresa ha reivindicado esta medida como una apuesta de Azucarera "por una agricultura más precisa, basada en datos y orientada a resultados".

"Este nuevo planteamiento busca garantizar la viabilidad del cultivo de remolacha a largo plazo, mejorando tanto la productividad como la eficiencia. El objetivo es claro: que el agricultor cuente con herramientas concretas y asesoramiento técnico para maximizar su producción y mejorar la rentabilidad de su explotación", ha explicado Elba Rosique.

La responsable de la 'Unidad de Remolacha' ha destacado que con esta transformación Azucarera apuesta por "un modelo agrícola más técnico, cercano y basado en datos" y el foco puesto en asegurar el futuro del cultivo de remolacha en Castilla y León, la sostenibilidad de las explotaciones y la fábrica de Toro.

La nueva gestión se apoyará en las dos entidades exclusivas de Azucarera: AIMCRA (la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha) y Agroteo que será los pilares para trasladar conocimiento al agricultor.

En concreto, AIMCRA intensificará las jornadas agronómicas y las visitas a campos ensayos para que el agricultor conozca de primera mano el comportamiento de nuevas variedades de semillas y estrategias agronómicas; reforzará el asesoramiento continuo de los técnicos de campo, y gestionará el Laboratorio de Análisis de Remolacha que estará, a su vez, certificado por AENOR, para mejorar el control de calidad y la rentabilidad del cultivo.

En este nuevo modelo agronómico, los resultados de las investigaciones de AIMCRA dirigirán las decisiones del cultivo.

Además, Azucarera reforzará los canales de diálogo con el sector para recoger necesidades, compartir conocimiento y seguir adaptando el modelo a la realidad del campo a través de Agroteo, que continuará como entidad prestadora de servicios y se convertirá en un foro de encuentro con los agricultores. La empresa ha asegurado además que los técnicos de campo serán una pieza clave en la transferencia de conocimiento hacia los remolacheros.