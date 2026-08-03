La bailaora María Montaño, uno de los "grandes reclamos" del XVIII Festival de Flamenco de Villaralbo

Los representantes de la peña flamenca, Caja Rural y el Ayuntamiento, durante la presentación del festival. - EUROPA PRESS

ZAMORA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bailaora María Montaño será uno de los grandes reclamos del XVIII Festival de Flamenco de Villaralbo, un evento que alcanza la mayoría de edad y que contará con artistas "muy imporantes" dentro de este género.

Así lo han explicado en rueda de prensa los miembros de la peña flamenca de Zamora, el alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, y la representante de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, que han informado de que el festival se celebrará este año el 14 de agosto.

El presidente de la peña flamenca, Félix Rodríguez, ha destacado a Montaño, de Morón de la Frontera, como gran reclamo, aunque también ha subrayado las bondades de Antonio Reyes, Regina y Caracolillo de Jerez al cante.

A partir de ahí, completarán el cartel Nono Reyes y Juan Benjumea al toque y Ramoncito Reyes y Ángel Peña a las palmas y los jaleos. Con esa nómina de artistas como telón de fondo, Huertos ha animado al público a acudir a Villaralbo en una jornada que coincide también con las fiestas del pueblo.

Por su parte, el alcalde, Santiago Lorenzo, ha constatado la presencia de "gente muy importante del mundo del flamenco" y ha incidido en el esfuerzo de contar con "los mejores artistas a unos precios razonables". La entrada anticipada tiene un coste de quince euros.