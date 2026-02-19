Huelga de médicos en CyL: 224 operaciones y 4.418 consultas canceladas este jueves

Tercera jornada consecutiva de la huelga indefinida de médicos en Andalucía - Rocío Ruz - Europa Press

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 18,6 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 25 por ciento en Atención Hospitalaria (1.290 profesionales en huelga) y del ocho por ciento en Atención Primaria (233 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.523 facultativos de los 8.174 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,5 por ciento, 39 médicos en huelga; Burgos, 29,2 por ciento, 246 en huelga; León, 21,8 por ciento, 358; Palencia, 21,1 por ciento, 90 médicos; Salamanca, 14,7 por ciento, 274 facultativos; Segovia, 14,4 por ciento, 61; Soria, 35,4 por ciento, 74; Valladolid, 17,7 por ciento, 326 médicos; y Zamora, 13 por ciento, 55 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 6.840 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 1.106; León, 1.708; El Bierzo, 364; Palencia, 434; Salamanca, 1.001; Segovia, 168; Soria, 560; Valladolid Este, 371; Valladolid Oeste, 470; y Zamora, 238.

De la misma manera, se han cancelado un total de 224 intervenciones quirúrgicas, 665 pruebas diagnósticas y 4.418 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.