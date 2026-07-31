Baja a gravedad 0 el incendio de Valdelaloba (León) que llegó a nivel 2 y obligó a evacuar dos pueblos

Baja a gravedad 0 el incendio de Valdelaloba (León) que llegó a IGR 2 y obligó a evacuar dos pueblos - JCYL

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio forestal de Valdelaloba (León) que se declaró el pasado miércoles y llegó a subir a IGR 2 y obligar a la evuación de este municipio y la vecina localidad de Pradilla.

La bajada se ha producido en la tarde de este viernes, 31 de julio, cuando aún trabajan en el lugar siete medios, entre ellos dos técnicos, tres agentes medioambientales, una cuadrilla y una autobomba.

La superficie afectada por las llamas todavía está en perimetración y las cuasas de origen del incendio se investigan.