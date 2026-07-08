Baja a IGR 0 el incendio de Ribota y se mantiene en 1 el de Espina de Tremor (León) con evolución favorable

Incendio forestal de Espina de Tremor (León) - JCYL

LEÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0) el incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Ribota de Sajambre que se originó el pasado 26 de junio, mientras que se mantiene en IGR 1 el fuego de Espinea de Tremor, que continúa activo aunque presenta un estado "más favorable" que esta mañana.

Así lo ha detallado la jefa de Jornada en el Centro Provincial de Mando CPM de León, Elena Soria, en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha destacado que el trabajo combinado de medios terrestres con maquinaria pesada y las descargas de los medios aéreos han permitido fijar el perímetro.

Del mismo modo, ha asegurado que se espera que las previsiones para esta noche, con humedades relativas alrededor del 80 por ciento y una temperatura mínima de 17 grados, faciliten las labores de extinción.

"Mantendremos medios suficientes para asegurar el perímetro con los trabajos en tierra, enfriar puntos calientes y atajar posibles reactivaciones", ha explicado, para después señalar que en las labores de extinción han intervenido medios del operativo INFOCAL de la Junta y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En este momento trabajan 35 medios en el incendio forestal de Espina de Tremor, entre ellos tres técnicos, cuatro agentes medioambientales, ocho cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, ocho aeronaves y otro medio que no se detalla, según los datos de la plataforma de incendios Inforcyl.