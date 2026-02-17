Baja a nivel 1 de emergencia el Inuncyl en Segovia ante la evolución positiva de los cauces

SEGOVIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha declarado finalizada la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncyl) en la provincia, tras constatar la evolución positiva de las condiciones de los ríos y embalses, lo que permite descender el nivel de emergencia a situación 1.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Segovia se ha reunido este martes, 17 de febrero, por videoconferencia, para analizar la evolución del episodio de lluvias y deshielo y sus consecuencias en las presas y en los caudales de los ríos de la provincia.

A la vista de la mejoría generalizada de la situación, la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha declarado finalizada la situación 2 que permanecía activada desde el pasado martes 10 de febrero.

Con este cambio, el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones se mantiene en situación 1, lo que implica que las posibles emergencias derivadas de un episodio de inundaciones pueden ser atendidas con medios locales y no requieren recursos extraordinarios.

Según la información hidrológica facilitada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en la actualidad permanecen en aviso rojo dos estaciones de aforo en la provincia, ambas estables, y correspondientes al río Riaza: las del río al paso por Linares del Arroyo y la de la salida del embalse de Linares del Arroyo.

Con la declaración inicial de la situación 2 se constituyó el Cecopi, en el que han colaborado todas las administraciones y agentes implicados en la gestión de la emergencia, Diputación Provincial, Subdelegación del Gobierno, CHD, los ayuntamientos de Carrascal del Río, San Miguel de Bernuy, Fuentidueña y Segovia, Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Segovia y distintos departamentos de la Junta de Castilla y León.

Tras la reducción a situación 1, el Cecopi deja de mantenerse constituido formalmente, aunque todos sus integrantes continuarán con los canales de comunicación abiertos para compartir cualquier información o incidencia que pudiera producirse.

Desde la Delegación Territorial se mantiene, además, la coordinación permanente con la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y Leon para el seguimiento de la situación.