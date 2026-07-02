Baja el paro en 2.895 personas en junio hasta los 94.260 desempleados

Archivo - Una oficina del Ecyl - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.895 personas en junio en Castilla y León en relación al mes anterior, -2,98 por ciento, y más del doble que en España (-1,24 por ciento) hasta los 94.260 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y acumula cuatro meses consecutivos de descensos en el desempleo en la Comunidad.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junioen todas las ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2008.

No obstante, el descenso en inferior al registrado hace un año cuando el paro bajó en 4.840 personas en junio en relación al mes anterior (-4,76 por ciento).

Además, en el último año el desempleo acumula un descenso de 2.577 parados, lo que supone un 2,7 por ciento menos, de nuevo inferior a la mdia (-4,74 por ciento) y al anotado hace un año cuando en el último año cayó en 3.945 personas, lo que supone un 3,9 por ciento menos.