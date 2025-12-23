Bajan un 0,9% los precios industriales en noviembre, menos que la media (-2,5%)

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de vehículos - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales cayeron un 0,9 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes de 2024 en Castilla y León, frente a un descenso del 2,5 por ciento en España, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata, en concreto, del quinto mejor dato en la evolución de los precios industriales que cayeron en todas las comunidades, excepto en Cantabria (0,4 por ciento). Las tasas más bajas se dieron en Canarias (-13,2%), Principado de Asturias (-12,1%) e Illes Balears (-11,7%).

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales cayeron cuatro décimas en Castilla y León, en este caso como en el resto del país.

En Castilla y León el mayor descenso de los precios industriales en comparación con el mes anterior se registró en la partida de energía, con un -3,6 por ciento, seguida de los bienes de equipo (-0,2 por ciento) mientras que aumentaron en el resto: bienes de consumo (0,3 por ciento) y bienes intermedios (0,2 por ciento).

Del mismo modo, la energía encabezó el descenso de los precios industriales respecto a 2024, con un -12,5 por ciento, seguida en este caso de los bienes intermedios (-0,7 por ciento) mientras que aumentaron en el resto: bienes de equipo (1,1 por ciento) y bienes de consumo (3,3 por ciento).

En España, con la tasa interanual del penúltimo mes de 2025, la inflación del sector industrial retoma la senda negativa después de dos meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso de la inflación industrial en noviembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 11,1 puntos, hasta el -9,1%, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en noviembre una tasa del 0,5%, seis décimas más que en octubre y tres puntos por encima del índice general.