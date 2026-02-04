Bajan a 15 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, dos en rojo, seis en naranja y siete en amarillo

Gráfico difundido por la CHD con los avisos activados este miércoles 4 de febrero - CHD

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero ha rebajado a 15 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este miércoles, 4 de febrero, de los que dos se mantienen en rojo y afectan al río Valderaduey a su paso por Villárdiga (Zamora) y al Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca).

Además, hay otros seis avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos que afectan principalmente al Órbigo en dos tramos en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, en Zamora, y al Cea en otros dos tramos a su paso por Sahagún y Valderas (León). También hay nivel naranja en sendos tramos del Támega en Rabal y Rabal (Ourense).

Por su parte, los siete avisos amarillos afectan al Cega en Megeces, en la provincia de Valladolid; al Carrión en Villoldo y al Pisuerga en Cordovilla, ambos en la provincia de Palencia; al Duero en Saucelle (Salamanca); al Eresma en la capital segoviana, y al Tera en Camarzana de Tera y en Mózar del Valverde, en Zamora.