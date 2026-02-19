Bajan a 22 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, uno en rojo, cinco en naranja y 16 en amarillo

Imagen de archivo de un río - JCYL

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 22 los avisos hidrológicos activos a última hora de este jueves, 19 de febrero, respecto a los 28 que había al empezar la jornada, con una estación de aforo en nivel rojo, cinco en naranja y 16 en amarillo.

El único río que registra un tramo en nivel rojo es el Duero en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, en la provincia de Soria, que cuenta con una tendencia estable, un caudal de 81,07 metros cúbicos por segundo (m3/s) y un nivel de 2,41 metros.

Este mismo río cuenta con cinco tramos en nivel naranja a su paso por Gormaz y Navapalos (Soria); en Aranda de Duero (Burgos) y en Quintanillas de Onésimos y Herrera de Duero, en la provincia de Valladolid.

Por su parte, hay otros 16 avisos de nivel amarillo en tramos de los ríos Arlanza y Carrión en la provincia de Palencia; el Duero a su paso por Soria, Burgos, Valladolid y Zamora; el Esla, Luna y Porma en León; el Guareña en Zamora; el Pisuerga en Palencia, y el Órbigo en las provincias de Zamora y León.