Bajan a 34 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 13 en rojo, uno en naranja y 20 en amarillo

Gráfico difundido por la CHD con las estaciones de aforo en aviso a primeras horas de la mañana del lunes 16 de febrero - CHD

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 34 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este lunes, 16 de febrero, respecto a los 38 a última hora del domingo, y se mantienen en 13 los que se encuentran en nivel rojo.

Además, hay otro aviso en naranja en el tramo del Duero a su paso por Zamora capital (nueve a última hora del domingo) y suben de 16 a 20 los tramos en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con diez tramos en este nivel a su paso por Almazán, Gormaz, Navapalos y la salida del embalse de La Cuerda, en la provincia de Soria; Vadocondes y Aranda de Duero, en Burgos; Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino, en Valladolid, y Toro y Saucelle, en la provincia de Zamora.

Por su parte, el Riaza presenta dos tramos en rojo en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia, y el río Guareña en Toro (Zamora).