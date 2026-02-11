Bajan a 55 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 14 en rojo, doce en naranja y 29 en amarillo

Gráfico de la CHD con las estaciones con avisos a primera hora del miércoles, 11 de febrero - CHD

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 55 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este miércoles, 11 de febrero, respecto a los 60 a última hora del martes, si bien suben de trece a catorce los que se encuentran en nivel rojo.

Además, hay otros doce avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos (18 a última hora del martes) y se mantienen en 29 los tramos en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Eresma con cuatro tramos en este nivel a su paso por Valsaín, Bernardos, salida del embalse del Pontón y Segovia capital, en la provincia segoviana. El Duero presenta tres tramos en rojo en Navapalos y en la salida del embalse de La Cuerda, ambos en Soria, y en Saucelle (Zamora), y el Órbigo en dos en Cebrones del Río (León) y en Manganeses (Zamora).

Asimismo, hay nivel rojo en dos puntos del Tuerto a su paso por Villameca y San Félix de la Vega, en León; en el Duratón en la salida del embalse de Las Vencías, en Segovia, y en el Ucero en Osma (Soria).