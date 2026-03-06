La balsa de Monte la Reina acoge este sábado el III Campeonato de CyL de Barco Dragón con una veintena de embarcaciones

Cartel del III Campeonato de Barco Dragón. - CAJA RURAL DE ZAMORA

ZAMORA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La balsa de Monte la Reina, en Zamora, acoge este sábado el III Campeonato de Castilla y León de Barco Dragón, una modalidad de piragüismo que continúa consolidándose y que en cada edición reúne a una veintena de embarcaciones.

Serán una veintena de embarcaciones DB12, integradas por 10 palistas, un tambor y un timonel y en total serán 192 deportistas procedentes de clubes de Salamanca, Valladolid y Zamora los que se darán cita en esta prueba autonómica.

Las categorías que competirán en esta edición serán Hombre Veterano, Mujer Veterano, Mixto Absoluto y BCS, en un campeonato que se disputará sobre un circuito de 500 metros al que las embarcaciones deberán completar dos vueltas, para sumar un recorrido total de 2.000 metros.

La celebración de este campeonato cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural de Zamora, Grupo Alefran y Bodegas Monte la Reina.