Baltanás (Palencia) recupera una vieja discoteca convertida en espacio cultural y polivalente tras invertir 1,6 millones

Foto de familia en la inauguración del nuevo edificio cultura y polivalente de Baltanás (Palencia). - DELEG GBNO EN CYL

BALTANÁS (PALENCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad palentina de Baltanás ha estrenado este viernes un nuevo espacio cultural y polivalente en un edificio, una antigua discoteca, que ha sido rehabilitado tras una inversión de 1,6 millones de euros de los que 1,3 proceden fondos del programa del Gobierno central para la Rehabilitación de Edificios Públicos.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago; la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y los consejeros Carlos Fernández Carriedo y Luis Miguel González Gago han asistido a la inauguración de este edificio.

Durante la inauguración, Nicanor Sen ha destacado que se trata de "una inversión muy importante para un municipio de estas características" a lo que ha añadido que es "una de las claves" del programa de Rehabilitación que busca "permitir que pequeños ayuntamientos puedan afrontar proyectos que, con sus recursos ordinarios, serían muy difíciles de ejecutar".

Asimismo, ha aseverado que este espacio "no es simplemente un edificio rehabilitado. Es mucho más. Es un espacio que vuelve a tener vida. Un lugar que pasa a ser de todos y para todos".

Por su parte, el presidente de la Junta ha reiterado el compromiso de la Junta "con las entidades locales por el papel esencial que desempeñan en el conjunto de la Comunidad" al tiempo que ha anunciado los presupuestos de 2027 "reforzarán la financiación de las entidades locales".

El nuevo Auditorio-Centro de Congresos, bautizado como 'LaBaranda', ya que albergó una discoteca llamada así, supone un "importante avance" para Baltanás y su comarca, "al preservar su estructura tradicional y la memoria colectiva de varias generaciones" además de que supone la puesta en marcha "de un espacio moderno, eficiente y funcional", ha afirmado el presidente de la Junta.

EL EDIFICIO.

El inmueble, compuesto por una parte antigua con tipología de teatro y otra de estilo industrial tenía limitaciones lo que motivó su rehabilitación integral con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y adaptación a múltiples usos culturales y sociales.

El delegado del Gobierno ha explicado que Se ha mejorado la eficiencia energética con la instalación de aislamiento térmico en fachada y cubierta además de que se ha instalado un nuevo sistema de climatización con paneles fotovoltaicos.

La iluminación es con sistema Led y se ha dotado al edificio de nuevos mecanismos de ahorro de agua y se ha instalado una estación de recarga de vehículos eléctricos.