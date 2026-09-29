La Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid celebrará sus diez años con una programación especial

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid (EMMVA) cumplirá diez años el próximo mes de diciembre y, para celebrarlo, ha preparado una programación especial que se desarrollará durante el curso 2026/2027 con conciertos, actividades culturales y encuentros con otras formaciones musicales.

La primera cita musical de este aniversario tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en la Cúpula del Milenio con motivo de Santa Cecilia. En este evento, la Banda y el Coro EMMVA ofrecerán el 'Concierto sinfónico: Historia del Rock. Especial 10.º aniversario de la Banda EMMVA', en el que repasarán distintas etapas del género con temas de bandas y artistas como Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Genesis, Europe, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers y Coldplay.

Entre las actividades en preparación destaca la realización de un documental que recorrerá la evolución de la agrupación desde sus inicios en 2016 hasta la actualidad a través de testimonios de músicos, responsables de la Escuela y personas vinculadas a su trayectoria, señalan desde la banda a través de un comunicado.

Asimismo, la programación incluirá una serie de entrevistas, una exposición con fotografías, carteles, programas de conciertos y uniformidad para abrir su archivo al público, y la puesta en marcha de una nueva página web que reunirá toda la información de la Banda.

La agenda conmemorativa prevé espacios de convivencia para músicos actuales, antiguos componentes y familias, así como un encuentro internacional en Valladolid en mayo de 2027 con la Banda Knabenmusik de Meersburg (Alemania), dirigida por Herr Christoph Maa, en el que los integrantes compartirán ensayos y escenario.

La EMMVA trabaja además en otras propuestas que dará a conocer a medida que se concreten. Desde su creación en 2016, la Banda ha combinado sus conciertos propios con la participación en citas tradicionales de la ciudad como la Cabalgata de Reyes, las Fiestas de Valladolid y las procesiones de la Virgen de San Lorenzo, San Pedro Regalado y el Corpus Christi, además de compartir escenario con artistas como Mocedades, Helena Bianco y Barón Rojo.

Asimismo, la formación destaca por su labor de recuperación y difusión de la música procesional vallisoletana, colaborando desde 2022 con compositores de marchas y difundiendo sus grabaciones en plataformas digitales.