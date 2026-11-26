Teunión del Patronato de la Banda de Música de Soria, - AYTO DE SORIA

SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Banda Municipal de Música de Soria ha aprobado este jueves un presupuesto para el ejercicio 2027, que asciende a 550.000 euros y supone un incremento del 4,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Durante la reunión del Patronato se ha aprobado el nombramiento del alcalde Javier Antón como presidente de este organismo, según han señalado desde el Ayuntamiento.

El presupuesto permitirá dar continuidad al proyecto artístico, educativo y social de la Banda Municipal, atendiendo los gastos de personal, la formación de educandos o las colaboraciones artísticas y clases magistrales.

También servirá para la adquisición y mantenimiento de instrumentos, la renovación de uniformes, la compra de partituras y la incorporación de herramientas tecnológicas, además de los gastos asociados al funcionamiento ordinario de la Fundación.

MODERNIZACIÓN

Más allá de la actividad sobre los escenarios, la Banda Municipal continúa avanzando en su proyecto de digitalización y conservación de su patrimonio musical, que cuenta con un fondo documental de más de 4.000 obras y partituras, algunas de ellas de principios del siglo XX.

Precisamente, el pasado mes de octubre, el coordinador de la agrupación, Andrés Tejedor de Marco, participó en Toledo en el I Congreso de Archivos y Patrimonio de las Bandas de Música de Castilla-La Mancha, donde presentó la experiencia soriana de digitalización, conservación documental e incorporación de dispositivos electrónicos a conciertos, ensayos y actuaciones de calle.

Este proyecto permite conjugar la innovación tecnológica con la preservación de un legado estrechamente vinculado a la identidad de la ciudad, incluyendo la digitalización de las canciones sanjuaneras manuscritas de Francisco García Muñoz.

Asimimo, la Banda Municipal ya trabaja en una de las citas más emblemáticas de su calendario, el tradicional concierto de Navidad en colaboración con Cruz Roja, el 19 de diciembre, una propuesta que aúna música y solidaridad.