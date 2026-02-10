La Banda de Música de Soria cierra 2025 con más de 100 actuaciones e inicia 2026 con propuestas para todos los públicos

El director de la Banda de Música de Soria, José Manuel Aceña, y la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, presentan la programación de la Banda. - EUROPA PRESS

SORIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música cerró el año 2025 con 30 conciertos, 27 actuaciones y 55 ensayos y ha avanzado las primeras propuestas del año 2026 con un calendario "para todos los públicos".

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, y el director de la Banda Municipal, José Manuel Aceña, han dado más detalles de los conciertos de la agrupación musical programados para los cinco primeros meses del año.

Aceña, que este año cumplirá 47 años dentro de la banda, 33 de ellos como director, ha indicado que la primera actuación programada está prevista para el 21 de febrero a las 19.30 horas en el Palacio de la Audiencia con el título 'De viajes y aventuras'.

El 23 de febrero se celebrará una doble actuación didáctica en colaboración con la dirección provincial de Educación. A las 10.30 horas, el primer concierto será para alumnos de quinto de Primaria, mientras que a las 12.15 horas se citará a los alumnos de cuarto de la ESO.

Al mes siguiente, el 21 de marzo, de nuevo en el Palacio de la Audiencia acogerá a las 19.30 horas la actuación 'Piazzolla y más' con Iñaki Alberdi, mientras que el 4 de abril, en la iglesia de El Salvador, se celebrará 'Música con pasión', que tendrá una primera parte dedicada a 'La Divina Comedia' con narración de César Gonzalo, para proseguir con las habituales marchas procesionales.

El 23 de mayo se desarrollará el concierto 'Musicales de Broadway', con voces de los musicales de la Gran Vía madrileña. Será a las 19.30 horas en La Audiencia. Por último, el 25 de mayo se hará una clausura de las Aulas de la Tercera Edad en la Audiencia, con el Coro de las Aulas 'Coral del Duero' a las 20.00 horas.