Bañobárez (Salamanca) registra la temperatura más baja del país con 2,7 grados

Lista de las diez temperaturas mínimas de este domingo, 4 de octubre de 2026. - AEMET

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Bañobárez (Salamanca) ha registrado la temperatura más baja del país este domingo, 4 de octubre, al marcar 2,7 grados, seguida de Sanabria-Robledo Cervantes (Zamora), que ha anotado 3,8, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas estaciones de Castilla y León lideran así la lista de las diez temperaturas mínimas del país en la mañana de este domingo, en la que Pradollano Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) se sitúa en tercera posición con 4,1 grados, misma temperatura que la registrada en Port Ainé (Lleida).

En quinta posición, se sitúa Cap de Vaquèira (Lleida), con 5 grados, seguida de Cabaña Verónica Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria), con 5,3 grados; Cerler (Huesca), con 5,8; Astún (Huesca), con 6,2; y Sierra Nevada Radio Telescopio (Granada) y Cap de Rec (Lleida), con 6,4 grados en ambas.