Al banquillo por emplear en el campo a seis migrantes sin contrato que se repartían 17 euros por saca de patatas

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de dos años de prisión para un empresario agrícola, de nacionalidad rumana, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por utilizar para trabajos en el campo a media docena de migrantes sin contrato que, además, tenían que repartirse los 17 euros que les remuneraba por cada saca de patatas recogida.

El juicio se celebrará este próximo día 5 de diciembre en la Audiencia de Valladolid, donde la acusación pública acude con la petición de la referida pena privativa de libertad y el pago de una multa de 4.500 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El acusado, Fabián A.T, de origen rumano, actuando de facto como empresario intermediario en la prestación de servicios agrícolas, desde mediados de julio hasta el 14 de septiembre de 2021, se dedicó a contratar a diversos jornaleros sin hacerles contrato ni darles de alta en la Seguridad Social para la prestación de trabajos en el campo para diversos propietarios de fincas en la provincia de Valladolid.

En tal situación se encontraba media docena de jornaleros, procedentes de distintos países como Serbia, Argelia y Colombia, quienes, además, se tenían que repartir los 17 euros que el encausado les entregaba por cada saca de patatas recogidas.