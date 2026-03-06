Barbón pide un "voto estratégico" del electorado de izquierdas para evitar "gobiernos y desgobiernos con Vox"

Barbón durante su intervención en Benavente, donde ha arropado a la candidatura del PSOE por Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha pedido este viernes "un voto estratégico" para el PSOE de Castilla y León por parte del electorado de izquierdas en los comicios del 15 de marzo.

El dirigente socialista, que ha arropado a los socialistas en la localidad zamorana de Benavente, ha defendido la pertinencia de apoyar a al PSOE desde la perspectiva de que "no hay otra fuerza progresista que vaya a sacar un procurador en las Cortes" por circunscripciones como la de esta provincia, según las encuestas.

"Esto es fundamental, porque, si lo hacemos, aquí en Zamora ganará la candidatura que encabeza Iñaki Gómez, e incluso se podrá aspirar a crecer en número de procuradores", ha señalado Adrián Barbón, que ha apelado a la gente progresista y socialdemócrata a la que ve preocupada por la influencia de Vox "en los gobiernos y desgobiernos".

"La gente dice: ¿cómo podemos evitar esto?", ha afirmado el presidente del Principado de Asturias, quien ha recomendado a los que "se sientan moderados", que "el voto útil" es apoyar la candidatura de Carlos Martínez, porque es la única vía "para evitar a Vox en la Junta".

En este sentido, Adrián Barbón ha insistido en apoyar la candidatura de Carlos Martínez frente a un Partido Popular " que trata de sostener el Gobierno mientras afronta el desgaste de la gestión" con cuestiones como el de los incendios que se produjeron el pasado verano.

"En este tema, no me gusta hacer demagogia. Es un tema que nos afecta a todas las comunidades pero tiene que ver mucho con el abandono del medio rural o del cambio climático", ha incidido Barbón, quien ha ha recordado el refuerzo de la plantilla en Asturias, con 123 personas más, y la creación del fondo de infraestructuras rurales para la prevención o la protección del entorno de los pueblos.

"Es decir, una política propositiva que vengo a compartir con mis compañeros y compañeras de Castilla y León", ha afirmado Adrián Barbón.

NO A LA GUERRA.

Además, el asturiano ha pedido "alzar la voz con un no a la guerra" en el marco del conflicto que se está desarrollando en Oriente Medio y ha asegurado que lo que él dice "lo dicen en muchos países del mundo", además de que "lo ha dicho también de forma clarísima el Papa León XVI".

Para Adrián Barbón, si se permite que en el mundo se instalen "las guerras preventivas que no se basan en el respeto al derecho internacional", se estária "abriendo un mundo en llamas" y ha explicado que como presidente de Asturias está en contacto con cientos de asturianos "que, o bien viven en los países afectados o bien son empresas que se van a ver afectadas".

Y al respecto, Barbón ha enfatizado que cualquier persona tiene que saber que, si la guerra continúa "va a impactar en el bolsillo de las familias" y cuando vayan a comprar "se va a ver el castigo que supone esta guerra".

Para el líder asturiano, "esta es una convicción ética, pero también un compromiso ciudadano con la calidad de vida de las personas", un sentimiento que comparte con personas como Demetrio Madrid, el expresidente socialista de la Junta, con quien este jueves protagonizó un acto público en Zamora.

"Es muy emocionante haber estado con él. Esta tierra habría tenido un desarrollo completamente diferente si hubiese continuado", ha advertido Barbón.