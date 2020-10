Barcones acusa a Junta de decir "a todo que no" ante aportaciones de los socialista y de crear "problemas nuevos"

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Virginia Barcones, ha acusado a la Junta de Castilla y León de decir "a todo que no" ante las aportaciones que su formación realiza para hacer frente a los problemas derivados de la pandemia de coronavirus, así como de crear "problemas nuevos" en lugar de resolver los ya existentes.

Así lo ha sostenido durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este martes, en el que ha preguntado al vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, si la ciudadanía está recibiendo "la ayuda suficiente" de esta Administración para superar los problemas sanitarios, sociales y económicos provocados por la pandemia.

Barcones ha defendido que la Junta "sí la ha recibido" por parte del PSOE para "intentar que hicieran las cosas bien", sin recibir "ni una crítica" durante ante la situación sobrevenida durante la primera ola de la pandemia y con una propuesta de pacto "sobre la mesa".

Sin embargo, la viceportavoz socialista ha lamentado que a cambio su Grupo ha recibido "insultos y más insultos" que, de cualquier modo, no van a "impedir" que "sesión tras sesión, día tras día" hagan propuestas y aporten "soluciones" para que los vecinos de Castilla y León "vean satisfechas sus demandas".

"El problema es que ustedes dicen a todo que no, vienen a crispar y a confrontar. Nosotros a mejorar la ayuda a domicilio, pero ustedes dicen que no; a intentar fidelizar al personal sanitario que tanto necesitamos, pero ustedes dicen que no; a mejorar nuestro sistema educativo, pero dicen que no", ha criticado Barcones.

En cuanto al Pacto por la Reconstrucción para el "rearme" de los servicios públicos, Virginia Barcones ha lamentado que en esta segunda ola existan "las mismas carencias" que en la primera porque "no han cumplido el acuerdo".

Así, la procuradora socialista ha considerado "necesario" fortalecer la sanidad mediante la contratación de más sanitarios o el reforzamiento de la Atención Primaria, al tiempo que ha acusado a la Junta de hacer "lo contrario" al intentar "quitar nueve médicos" en la provincia de Soria.

CERTEZAS

"Rectifiquen, lejos de avanzar crean problemas nuevos", ha lamentado Barcones, quien ha sostenido que "en tiempos de dolor, angustia, miedo e incertidumbre", Castilla y León "no necesita grandes declaraciones", sino "tener certezas".

"El Partido Socialista PSOE va a seguir estando con los vecinos, allí nos encontrarán. Déjense ayudar, ganará Castilla y León", ha concluido la viceportavoz.

Por su parte, Igea ha reconocido que "ningún esfuerzo es suficiente" ante la crisis "desconocida" --con una caída del PIB y una mortandad "desconocidas"-- que sufre la Comunidad, al tiempo que ha advertido de que la ciudadanía mira a los representantes políticos "un poco atónita" al verlos utilizar sus trabajos para darse "pataditas unos a otros" o destacarse "unos sobre otros". "Se lo digo a todos los portavoces que han intervenido aquí esta tarde", ha precisado el vicepresidente.

Francisco Igea ha recordado que a la Junta no le han "dolido prendas" en "reconocer la ayuda" de los socialistas, pero le ha pedido que éstos reconozcan también "que este Gobierno ha sido solidario", cosa que se ha podido comprobar "hace muy pocos días" con su apoyo a la estrategia nacional promovida por el Ejecutivo central "a pesar" de sus partidos políticos "a veces".

"Todos aquí estamos intentando sacar esto adelante", ha reiterado Igea, quien ha justificado la marcha de los profesionales sorianos debido a que han aprobado una oposición y deben acudir a su plaza de destino, una muestra a su juicio, de "fidelización" de los profesionales en la Comunidad frente a la figura del interino, a pesar de lo cual ha reconocido que la Junta busca "una solución" para esa situación en la provincia soriana.

El vicepresidente ha reivindicado, asimismo, el trabajo de la Junta a la hora de apoyar al sector agroalimentario ante la caída del canal Horeca por efecto de la pandemia, los 21 millones de euros destinados a alquileres sociales que han beneficiado a 14.000 personas o la apuesta por el turismo rural, lo cual se ha traducido en que Castilla y León se sitúe "entre las mejores" en materia de empleo.

A esto ha sumado el incremento de UCIs, rastreadores o material de protección, así como las líneas de financiación para el mantenimiento del empleo dotadas con 200 millones de euros o los 65 contemplados en un Plan de Choque. "Aparte de escucharles a ustedes, aquí hay gente trabajando", ha concluido el vicepresidente de la Junta.