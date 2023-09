Barcones afirma que no hay "causa violenta" en la muerte de la mujer en Valladolid

SORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado que no se ha detectado "causa violenta" en la muerte de la mujer de 31 años que falleció tras arrojarse al vacío desde su piso en el vallisoletano barrio de Las Delicias horas después de haber mantenido una discusión con su ex pareja, que había quebrantado una orden de alejamiento, si bien en el momento de los hechos no estaba en la vivienda.

Así lo ha señalado la representante gubernamental en unas declaraciones a los medios durante su visita a la cárcel de Soria con motivo del día de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, en la que ha afirmado que así se lo ha confirmado la Policía Nacional, "una vez realizadas las distintas investigaciones".

No obstante, Barcones ha detallado que sí se incumplió, en las horas previas, la orden de alejamiento que la ex pareja tenía con la mujer, y desde ese momento se procedió a su detención.

LOS HECHOS

La mujer había denunciado a su ex pareja, de 28 años y nacionalidad española aunque natural de República Dominicana, que fue detenido por vulnerar una orden de alejamiento, aunque en el momento de producirse los hechos él no se encontraba en la vivienda.

La Policía Nacional recibió sobre las 23.30 horas el aviso de que una mujer se había precipitado por una ventana del tercer piso de la calle Algeciras del mencionado barrio, si bien el varón fue detenido a las 23.50 horas porque se había saltado la orden de alejamiento por acercarse al domicilio de la víctima.

Según el relato de hechos, la mujer estaba en un establecimiento de la zona junto a su hijo cuando la ex pareja se presentó, le entregó una cantidad de dinero y se fue. Tiempo después, al marcharse, el hombre les dio alcance y les acompañó hasta el domicilio.

Durante el trayecto, discutieron y la pelea continuó en el interior del domicilio, donde la ex pareja protagonizó un forcejeo y el detenido llegó a empujar a la mujer. Finalmente, el hombre se marchó.