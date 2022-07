Un total de 2.709 castellanoleoneses ya ha solicitado la ayuda de 200 euros del Gobierno

Virginia Barcones (c), junto Miriam Andrés y Miguel Ángel Blanco.

Virginia Barcones (c), junto Miriam Andrés y Miguel Ángel Blanco. - PSOE

PALENCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE en Castilla y León, Virginia Barcones, ha anunciado este sábado la localidad palentina de Dueñas que 2.709 astellanoleoneses ya han solicitado las ayudas de 200 euros del Gobierno.

Así lo ha hecho durante su participación en la fiesta de la Rosa en la que ha estado acompañada por la secretaria provincial de los socialistas en Palencia, Miriam Andrés, y el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Blanco.

Barcones ha apuntado que la comunidad vive un momento necesitado "de buena política" en los tiempos "difíciles" que está tocando vivir con la pandemia y la guerra de Ucrania.

"La buena política del Gobierno de España estuvo para dar la mano a la ciudadanía sin dejar a nadie atrás en la pandemia y ahora lo está ante una guerra que estaba provocando un incremento de precios, por la escasez de energía, y del dentro de la inflación".

"Hay que ser honestos y en estas circunstancias defender la libertad y la paz en Europa para que nadie quede atrás" ha añadido, mientras señalaba que de esta crisis "no vamos a salir igual" pero que frente a la Junta, los gobiernos socialistas anteponen a los "más vulnerables".

La vicesecretaria del PSOE en la región se ha referido a los nuevos paquetes de ayudas del Gobierno de España para apoyar a los sectores económicos que más están sufriendo.

Así, ha criticado a una Junta que "no está y no hecha una mano al gobierno ni las entidades locales" porque en el momento actual el ciudadano necesita que las administraciones públicas estén al lado de la gente para que sean aliviadas y "la Junta del PP y de Mañueco no están".

"Está llegando una cantidad ingente de dinero que no se está transformando en convocatorias" ha subrayado como las convocatorias para turismo para municipios de menos de 20.000 habitantes que cuando se resuelvan será cuando haya terminado el verano.

Barcones ha finalizado diciendo que hay "una parálisis absoluta" en la administración regional frente a la frente "a la política útil del Gobierno de España que siempre está para ayudar a la gente".