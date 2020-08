Barcones: "no es cierto que el Gobierno vaya a quitar el dinero a los ayuntamientos"

Acusa a la Junta de cambiar "a mitad de partido" las normas de la financiación local ordinaria

SORIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Área de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha destacado la "voluntariedad" para los municipios del Real Decreto que permitirá a los ayuntamientos utilizar el superávit de 2018 y 2019 para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 y ha desmentido que el Gobierno vaya a quitar a los ayuntamientos sus ahorros cuando "no es cierto".

Así lo asegurado Barcones, quien ha querido estar con los alcaldes "en el peor momento", ya que en estas semanas están teniendo que gestionar sus municipios con los pueblos llenos de gente y con la amenaza de los rebrotes de la enfermedad.

Virginia Barcones, acompañada por el secretario del PSOE en Soria, Luis Rey, ha indicado que está llevando a cabo en todas las provincias de Castilla y León estos encuentros con los ediles socialistas y ha destacado la importancia de que la pandemia "no evite mantener contactos con los alcaldes".

La política soriana ha abordado con los alcaldes tres temas de actualidad: la financiación nacional, la financiación autonómica y la situación del ámbito sanitario.

La coordinadora del Área de Política Municipal ha destacado la importancia de que los ayuntamientos tengan "capacidad y recursos" para hacer frente a la crisis económica y unir esfuerzos al del resto de instituciones.

En este sentido, cree que el Real Decreto publicado por el Gobierno para permitir el uso del superávit municipal es una "solución al problema creado por el ministro Montoro cuando gobernaba el Partido Popular. El PP está en una vía de radicalización, indicando que el Gobierno de España le va a quitar a los ayuntamientos sus ahorros. No es cierto", ha aclarado.

Por ello, Barcones insiste en el que el Decreto, que todavía tendrá que pasar por el Congreso, es una "salida técnica y jurídica a las leyes del PP de estabilidad presupuestaria. Tenemos un problema y hay que darle solución ahora. No se incauta nada. España no tiene un problema de financiación, es una solución para poder usar los remanentes".

La representante socialista ha indicado que debe ser el Gobierno quien asuma el déficit para no incumplir las leyes de estabilidad, pero en ningún caso "se penalizará" a los municipios que no deseen utilizar esta posibilidad: "Es voluntario, cada municipio decidirá si le conviene o no".

También ha lamentado que "del resto del acuerdo no se habla, porque no habrá regla de gasto". Por otra parte, destaca que los ayuntamientos podrán participar en la gestión de los fondos europeos, "algo que se ha solicitado muchas veces desde Soria".

En el caso de la financiación autonómica, Barcones denuncia que la Junta de Castilla y León no ha buscado el acuerdo y "ha cambiado las normas a mitad de partido" al modificar la financiación local ordinaria, que, por otro lado, ha tildado de "insuficiente. Antes, en los ayuntamientos de 1.000 a 20.000 habitantes, la financiación ordinaria de los tributos cedidos era incondicionada".

Por otra parte, ha abordado con los ayuntamientos la necesidad de avanzar en la ordenación territorial, ya que "tiene que servir para garantizar derechos y oportunidades de todos los vecinos en la región".

Por último, ha mostrado su preocupación en materia sanitaria, destacando las dudas que le suscita el inicio del curso en esta materia y donde echa en falta "acuerdos con la comunidad educativa", lo que "incumple" el pacto por la reconstrucción de Castilla y León.

La pandemia, que ha tenido una fuerte incidencia en la provincia de Soria, también ha sido uno de los temas principales de la jornada. Barcones destaca la necesidad de "hacer las cosas bien, reforzar la atención primaria y reforzar los rastreos".

Ha vuelto a recordar que "no están abiertos todos los consultorios de las zonas rurales" y cree que la ampliación estructural de cuatro UCIS en Soria puede ser "insuficiente" y, en cualquier caso, debe ir acompañado de "un mayor número de intensivistas".