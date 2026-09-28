El barrio burgalés de Cortes celebrará del 1 al 6 de octubre sus fiestas en honor a San Bruno

José Antonio López durante la rueda de prensa en la que ha presentado la programación de las fiestas del barrio de Cortes. - AYTO BURGOS

BURGOS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barrio burgalés de Cortes celebrará un año más sus fiestas del 1 al 6 de octubre con un programa de actividades que ha presentado el concejal de Participación ciudadana, José Antonio López, quien ha disculpado la presencia de los miembros de la Comisión Organizadora que no han podido acudir por motivos laborales.

Durante la presentación, López ha asegurado que las fiestas de un barrio son algo más que un "catálogo de actividades" ya que "constituyen la perfecta ocasión para que todos los vecinos y no vecinos del barrio salgan a la calle se relacionen entre sí, compartan y disfruten de momentos de ocio momentos de diversión".

Las actividades comenzarán este jueves, 1 de octubre, con una charla-coloquio organizada por el área de cooperación de Cáritas Burgos mientras que el viernes, 2 de octubre estará enfocado en los más pequeños con un concurso de dibujo, un campeonato de ajedrez, un taller de pintacaras y un certamen fotográfico.

Los platos fuertes de la jornada llegarán por la tarde con la proclamación de la corte de Reyes y el pregón, que correrá a cargo de don Damián Esteban Saiz, hasta hace poco párroco de San Martín en el barrio.

Asimismo, se rendirá un sentido homenaje a la vecina más longeva, Soledad Lastra, antes de dar paso a la música de los DJ News y Gonza.

El sábado 3 la jornada amanecerá con espíritu deportivo gracias al triangular de fútbol sala, el taller de zumba y los paseos en poni, tras lo que a las 13 horas, el centro cultural acogerá los tradicionales concursos de postres, tortillas y pinchos, además de los campeonatos de mus y briska.

Por la noche, la orquesta 'Rollers Band' pondrá ritmo al baile y a la verbena popular y el domingo 4, día grande de los festejos, arrancará con dianas, pasacalles y la undécima edición de la concentración de coches clásicos y motos.

A las 13 horas se se celebrará la solemne misa en honor a San Bruno, patrón del barrio, con presencia de autoridades y vecinos. Tras la entrega de premios de motor, llegará uno de los momentos más esperados: el reparto popular de pincho de morcilla, seguido del vermú torero, la entrega de trofeos de los campeonatos y una chocolatada con traca final de globos.

El broche de oro llegará el martes 6 de octubre con una misa funeral en memoria de todos los vecinos fallecidos durante el último año.