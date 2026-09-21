El barrio de Huelgas de Burgos contará con un nuevo espacio dotacional muy cerca del monasterio

BURGOS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que el ente ha aprobado de manera definitiva el estudio de detalle en la parcela dotacional situada en la confluencia de la avenida de las Huelgas con la calle Reina Leonor.

El documento contempla la ordenación de volúmenes para la construcción de un nuevo edificio de uso dotacional en este solar del número 28 de la vía principal. Así lo ha avanzado Manso, que ha recordado que este trámite se limita a definir los volúmenes de la posible edificación.

Paralelamente, el orden del día incluye la dación de cuentas de diversas decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno Local, órgano que asumió competencias en materia de contratación tras la constitución del ejecutivo en minoría. Entre los asuntos destacados figura la resolución definitiva del contrato suscrito en 2003, bajo el mandato del entonces alcalde socialista Ángel Olivares, relativo a la condición de urbanizador del sector S-9 (La Ventilla).

El acuerdo, aprobado en la Junta de Gobierno del pasado 13 de agosto, pone fin al vínculo por causas imputables al contratista tras pactar el abono de los trabajos objetivos y realmente ejecutados. Con este paso, impulsado a petición de los propietarios de los terrenos, se abre la puerta a que los vecinos se constituyan en junta de compensación para asumir y finalizar las labores urbanísticas pendientes por su propia cuenta.

En la misma sesión, la Gerencia ha informado de la adjudicación del contrato para la ejecución subsidiaria de las obras pendientes en la plaza María Lejárraga, un espacio que permaneció sin uso durante años tras ser abandonado por los antiguos urbanizadores.

Tras retener las fianzas en la entidad bancaria correspondiente, el consistorio ha licitado y adjudicado los trabajos a la constructora Junta -cuyo contrato se ha firmado hace apenas quince minutos- con una inversión que ronda los 450.000 euros.

Las obras darán comienzo de forma inmediata en cuanto la empresa presente el preceptivo plan de seguridad y salud, poniendo fin a una situación de abandono que se prolongaba desde hace años en este enclave de la ciudad.