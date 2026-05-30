El barrio Pajarillos de Valladolid une arte, ecología y comunidad para homenajear al naturalista José Antonio Valverde

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El vallisoletano barrio de Pajarillos une arte, ecología y comunidad para homenajear al naturalista José Antonio Valverde en su centenario y entregar el Premio 'Espíritu Valverde' a Miguel Delibes de Castro.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación Pajarillos Educa ha organizado una semana "muy especial" que fusiona ciencia, BioDiversidad, arte urbano y participación ciudadana, ha detallado la asociación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los eventos programados servirán para conmemorar el centenario del nacimiento del ilustre científico y naturalista vallisoletano José Antonio Valverde.

Este sábado tendrá lugar la renaturalización del 29 de Octubre, a las 11.00 una jornada medioambiental y de convivencia con jóvenes pertenecientes a los proyectos de inserción sociolaboral de Pajarillos Educa que sumarán fuerzas con trabajadores de la empresa IVECO en una acción conjunta de voluntariado ambiental, empresarial y comunitario.

Esta actividad se centrará en la plantación de árboles en la barriada 29 de octubre, una iniciativa que persigue la renaturalización del espacio urbano, para promover la biodiversidad y mejorar la calidad de vida y la cohesión social del barrio y el cuidado del entorno.

El lunes, día 1 junio, estará centrado en la ciencia, ecología y arte comunitario y a las 10.00 tendrá lugar la inauguración de un mural conmemorativo en la Plaza Biólogo José Antonio Valverde (junto al Centro de Salud).

La obra, diseñada por el artista Nano Lázaro, toma el agua como hilo conductor y símbolo indiscutible de la biodiversidad. La iniciativa Murales de la Felicidad ha logrado transformar el barrio en un auténtico aula artística.

Más tarde, sobre las 10.30 horas, se ha organizado una charla magistral y entrega del Premio Espíritu Valverde en el Centro Cívico Científico Valverde, donde el biólogo Miguel Delibes de Castro recibirá el Premio Valverde en reconocimiento a su trayectoria e incansable labor en la defensa de la naturaleza.