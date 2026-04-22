El Barrio de La Vega de Salamanca afronta la última fase de su reurbanización con un presupuesto de 2,3 millones

García Carbayo visita las obras de reurbanización integral en el barrio de La Vega - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado este miércoles las obras de la última fase de reurbanización integral del barrio La Vega, que incluye las calles Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2.309.384,68 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

De esta forma, se da continuidad a la renovación iniciada en las calles Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II, donde se han invertido 1,5 millones de euros.

El Consistorio ha explicado que la reurbanización del barrio de La Vega, que atiende a las peticiones vecinales tras un proceso de diálogo con sus representantes, supone una "notable mejora" en la calidad de los servicios públicos.

Destaca la renovación de la red de abastecimiento de agua, para un total de 1.814 metros, con trazado totalmente mallado y con válvulas instaladas en arqueta en todas y cada una de las derivaciones, además de la renovación de toda la red de saneamiento y de todas las acometidas con arquetas domiciliarias en cada una.

También contempla la renovación total del alumbrado público, tanto las redes eléctricas como 77 puntos de luz, mediante tecnología LED para una mayor eficiencia energética, favoreciendo el ahorro en el consumo, y se acometen al mismo tiempo canalizaciones subterráneas para la instalación de redes de suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones para evitar futuras obras sobre el pavimento si las compañías suministradoras modernizan sus instalaciones.

En las calles Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe se mejora la accesibilidad mediante una plataforma única con un carril central diferenciado en adoquín que permita el necesario tránsito de vehículos de residentes. Entre las calles Churruca y Doce de Octubre se habilitará una glorieta con una isleta central ajardinada y espacios más accesibles entre las calles.

También se mantienen las tradicionales zonas de parterres que caracterizan a este barrio trastormesino, aunque se sustituye el bordillo existente por bordillos jardineros biselados de 10 centímetros de ancho, así como nuevos alcorques y zonas ajardinadas en las zonas actualmente más deterioradas.

En estos parterres se propone el mantenimiento de las plantaciones arbustivas existentes, que serán reforzadas donde sea necesario con especies de bajo consumo hídrico para, al mismo tiempo, potenciar la biodiversidad, de acuerdo con la Estrategia de Infraestructura Verde, Savia.

Y para el correcto mantenimiento de todas las zonas verdes del barrio se incluye una red de riego por goteo y aspersores con programadores automáticos. También se colocarán bancos y papeleras.