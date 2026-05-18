Los barrios de Pajarillos y Delicias de Valladolid piden a Educación medidas frente a una exclusión que se "hereda"

Los portavoces de las redes Pajarillos y Delicias, Yolanda Matía y Antonio Verdugo, respectivamente. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las redes de los barrios vallisoletanos de Pajarillos y Delicias reclaman a la Consejería de Educación que tome medidas para frenar una exclusión, vulnerabilidad y marginalidad que han asegurado que se "hereda" y que se transmite de una generación a otra.

Así lo han expresado los portavoces de las redes de Pajarillos y Delicias, Yolanda Matía Paredes y Antonio Verdugo Hernando, respectivamente, quienes han explicado que han pedido una reunión a la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, y se han dirigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para evitar que la pobreza y la exclusión que se observa en estos barrios se perpetúe.

Verdugo ha asegurado que es un fenómeno que van viendo en determinadas zonas que afecta a niños y jóvenes, que se da en la educación y ha afirmado que mientras el informe PISA que evalúa los resultados del sistema educativo señala datos positivos también advierte de que los estudiantes que llegan de una situación o un estatus social bajo, con dificultades económicas y sociales, tienen más posibilidades de fracasar en la enseñanza.

"Lo que llamamos el código postal. Depende cuál sea tu código postal, así el éxito escolar se produce", ha concretado Antonio Verdugo, quien ha incidido en que el "entorno" influye y las condiciones sociales hacen que un niño parta con una "mochila" que lleva al colegio, lo que se refleja en que uno de cada cinco chicos fracasen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y la superen pero sin aprobar todas las asignaturas, como recoge el informe PISA.

Esto, a su juicio, es "muy significativo", y ha afirmado que se "acentúa" en estos barrios, por lo que han reclamado políticas sociales y educativas que busquen soluciones para esta situación que consideran que "se va enquistando" y "entre comillas, normalizando".

Además, para que funcionen creen que debe haber una "importante coordinación" entre las instituciones, por lo que han pedido a la Junta de Castilla y León que les "escuche" ante una situación que han asegurado que requiere soluciones y una intervención "integral".

COORDINACIÓN

A este respecto, ha apuntado que el Ayuntamiento cuenta con un proyecto de lucha contra la exclusión social en las zonas vulnerables del este de Valladolid, pero han reclamado que se coordine "porque si no es muy difícil solucionar esta trampa de la pobreza, esta transmisión intergeneracional de la pobreza".

Así, ha pedido soluciones que incluyan a todos porque considera que el sistema educativo "no tiene elementos suficientes" y es necesaria una intervención social porque hay "factores estructurales" y "circunstanciales" que deben llevar a implementar políticas sociales y educativas "coordinadas" para intentar solucionar una situación para que los jóvenes de estos barrios no estén "abocados al fracaso", ha insistido Verdugo.

"Nos corresponde denunciar esta situación e intentar que entre todos implementemos alternativas para que no se convierta en un problema que se transmite de una generación a otra, en un problema que se hereda", ha agregado.

Por su parte, Yolanda Matía ha explicado que han pedido hace más de dos meses una reunión con la consejera de Educación en funciones sin obtener respuesta y el 22 de abril se pidió a Fernández Mañueco que les pusiera en contacto con ella porque consideran que es una cuestión educativa pero que no sólo afecta a los barrios vulnerables, sino que es un tema "a nivel ciudad y a nivel región" e incluso estatal.

"Porque la educación no funciona, no es normal que niños o niñas con siete años que en segundo de Primaria tienen que saber leer salgan del colegio sin una comprensión lectora", ha señalado la portavoz de la Red Pajarillos, quien ha aseverado que "no es normal" que jóvenes con 18 o 20 años se presenten al carné de conducir y no le aprueben porque no tienen comprensión lectora. "¿Cómo va a salir esa gente de la vulnerabilidad?", se ha preguntado Matía, quien ha afirmado que la mayor tasa de vulnerabilidad se da en Valladolid, donde el 23 por ciento de los vallisoletanos viven en 12 zonas vulnerables.

En esta línea, ha añadido que la vulnerabilidad ha aumentado y ha apuntado que en Valladolid hay más de 3.500 personas analfabetas, de las que dos tercios son mujeres.

MÁS APOYOS

Además, ha apuntado que las personas migrantes llegan con su idioma materno, entran en el sistema educativo en su nivel correspondiente, pero no entienden el idioma, por lo que requieren un apoyo para que puedan tener una preparación y una cualificación porque considera que ni siquiera sabrán interpretar un contrato laboral.

Yolanda Matía ha aclarado que han tenido alguna reunión con la delegación de Educación en Valladolid para plantear estas cuestiones, pero vuelven a exigir planes específicos para esta población porque si no se adquiere una comprensión del idioma y lectora no se llega a los niveles adecuados para el éxito. "Y eso se puede ir arrastrando curso tras curso, hay que implementar un plan específico para este tipo de población", ha aseverado.

Ante esta situación, ha explicado que seguirán intentando mantener una reunión y al menos esperan una llamada telefónica "porque el curso está terminando y el próximo empieza en septiembre" y consideran que son medidas que hay que tomar "ya" y no aplazarlas año tras año porque es algo "urgente".

En cuanto a los cambios que se puedan producir al frente de la Consejería con la entrada de un nuevo gobierno, Matía ha aclarado que no se trata de una cuestión política sino "de urgencia social y humana" y cree que se deberían tomar medidas incluso desde el próximo curso y, aunque ellos puedan "orientar", son los profesionales los que tienen que llevar a cabo estas cuestiones en colaboración con vecinos, asociaciones o con las ONG.

"Entendemos que es un tema complejo y difícil, porque es un tema que viene de atrás, pero por ser complejo no hay que frenar y no hay que decir, bueno, vamos a ver no, no, vamos a ensayar, vamos a ensayar porque si no estas cuestiones van produciendo espacios guetificados, van produciendo población que se siente excluida, población que incluso por su autoestima, su posibilidad de salir adelante en la vida, pues queda muy mermada", ha añadido la portavoz de la Red Pajarillos.