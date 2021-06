Barrios, único candidato, presenta 475 avales para su reelección a la Presidencia del PP de Zamora

ZAMORA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

José María Barrios se ha convertido en la única persona que ha oficializado su candidatura para presidir el Partido Popular de Zamora, de manera que afrontará en solitario su carrera hacia la reelección.

La formación ha cerrado a las 20.00 horas de este jueves el plazo de presentación de los avales y tan solo Barrios ha acudido hasta la sede de Víctor Gallego con 475 firmas, lo que lo convierte en el candidato único.

El actual presidente ha agradecido a los afiliados que hayan apostado por su continuidad. "Multiplico por seis el número de firmas requeridas en los estatutos, lo que quiere decir que el proyecto es sólido y que cuento con el apoyo de mis compañeros", ha expresado.

Barrios, no obstante, ha preferido guardar silencio sobre posibles cambios en su ejecutiva. "Hoy no es el día para hablar de esto, pero seguramente habrá cambios lógicos y razonables, ya que a mí no me gustan los cambios porque sí", ha indicado.