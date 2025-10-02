Barruelo de Santullán (Palencia) acogerá este sábado la penúltima prueba del 'Palencia Trail Series 2025'

PALENCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito de carreras de montaña Palencia Trail Series coordinado por la Diputación vivirá este sábado, en Barruelo de Santullán, su penúltima cita del año con la celebración de la prueba 'El Calero'.

La prueba tendrá un recorrido de 21 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, con un recorrido "exigente" para los participantes, que, durante su desarrollo podrán disfrutar de unas "espectaculares" vistas de la Montaña Palentina "en todo su esplendor", señalan desde la institución provincial a través de un comunicado.

La prueba, que también tendrá un recorrido corto (8,4 kilómetros) contará con la participación de cerca de 80 atletas entre ambas distancias. Todos los participantes tomarán la salida a las 10.00 horas desde el Polideportivo de la localidad.

La recogida de dorsales estará habilitada desde las 9.30 horas, debiendo todos los atletas acreditar su identidad. Conforme el reglamento, las categorías de la prueba son Sénior, Máster 30, Máster 40 y Máster 50, tanto en la modalidad masculina como femenina.

La inscripción a la prueba incluirá, entre otros servicios, avituallamientos sólidos y líquidos, bolsa del corredor, lunch para los participantes, duchas y sorteos.

Con este circuito, la institución provincial quiere además de fomentar la práctica deportiva, ensalzar los principales recursos turísticos de la provincia, como, en este caso, la Montaña Palentina

El Circuito concluirá con una prueba un paraje de la provincia muy diferente, en concreto, en Astudillo, recorriendo montes y senderos del sur de la provincia.