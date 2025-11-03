Bayubas de Abajo (Soria) homenajeará al bombero forestal Nacho Rumbao, fallecido este verano

Cartel del homenaje en Bayubas de Abajo (Soria) al bombero forestal Nacho Rumbao. - AYUNTAMIENTO DE BAYUBAS (SORIA)

SORIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bayubas de Abajo (Soria) organiza este domingo 9 de noviembre un acto homenaje a Nacho Rumbao, conductor de la motobomba Charli 8.7, del convoy Infocal de Soria radicado en Bayubas.

Rumbao falleció este verano en Espinosa de Compludo, cerca de Ponferrada, en la provincia de León, cuando trataba de sofocar el fuego.

En el acto del domingo colaboran la Junta de Castilla y León y sus agentes medioambientales y participarán también en este recuerdo los compañeros y amigos del fallecido.

El acto homenaje comenzará a las 12.00 del mediodía del 9 de noviembre y se realizará en las piscinas municipales de Bayubas de Abajo.