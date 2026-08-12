Becedas (Ávila) acogerá el día 21 una jornada sobre la cultura lanera y sus oportunidades organizada por Fademur

ÁVILA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Batán de las Mujeres, iniciativa impulsada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), celebrará el próximo 21 de agosto en Becedas (Ávila) una jornada de puertas abiertas para acercar a los ciudadanos el mundo de la lana, su transformación y las oportunidades que ofrece para la artesanía y el desarrollo rural.

La jornada se desarrollará en 'Lanar0 Centro Interactivo, un espacio dedicado a poner en valor la cultura lanera y los saberes vinculados a este recurso, que permanecerá abierto de 10:00 a 20:00 horas, con acceso libre a las exposiciones y al mercado de artesanía de laneras de la zona.

La programación comenzará a las 11:00 horas con una visita guiada al Centro Interactivo para después celebrar un taller infantil de telares, dirigido a niños a partir de 8 años, y a las 13:00 horas se presentarán proyectos laneros de la zona para dar visibilidad a iniciativas que trabajan en torno a este recurso.

Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar un taller de fieltro para personas adultas, mientras que a las 18:30 horas se realizará una nueva visita guiada al centro.

La jornada forma parte del trabajo que Fademur lleva a cabo a través de 'El Batán de las Mujeres', un proyecto que busca recuperar los conocimientos y oficios vinculados a la lana y explorar sus posibilidades como fuente de empleo, emprendimiento y actividad económica en el medio rural.

En los últimos meses, el proyecto ha impulsado distintas acciones formativas relacionadas con la transformación artesanal de la lana, técnicas tradicionales como el hilado, el fieltro y el tejido.

Esta línea de trabajo se suma a la apuesta por incorporar progresivamente nuevos recursos y desarrollar formaciones especializadas.

La actividad cuenta con la colaboración de Fademur, Avilana, Asider, el Ayuntamiento de Becedas, ACT y Laneras.

Los talleres tendrán plazas limitadas y requieren inscripción previa a través del WhatsApp 660 491 988.