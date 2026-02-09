Benito Serrano (PP) considera que el resultado de Vox será "puntual" porque detrás no hay "proyecto" sino "cabreo"

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, analiza las elecciones de Aragón tras la Junta de Gobierno de Diputación, de la que es presidente. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Soria, Benito Serrano, ha hecho un balance de las elecciones de Aragón donde ha considerado que el buen resultado cosechado por Vox será algo "puntual" ya que "detrás no hay un proyecto" sino "un cabreo que no puede durar toda la vida".

Así, ha reconocido que "políticamente" la única reflexión es que "solo hay una alternativa" que es el "pacto de PP con Vox" ya que "no hay más combinaciones".

"En política hay que entenderse con todo el mundo, ahora se abre una etapa de entendimiento", ha señalado Serrano, quien ha incidido en que hay un "hartazgo de la ciudadanía" que Vox ha recogido con "votos del PP e incluso de gente que en alguna ocasión ha votado a Podemos".

"Habrá que ver las políticas que se hacen para que ese cabrero que tienen los ciudadanos intentar que no sea así. En todas las elecciones el voto se está derechizando y aun uniéndose toda la izquierda no les da para gobernar", ha manifestado.

Serrano ha hecho hincapié en la banda de votos del PSOE, donde "solo ha ganado en Ejea de los Caballeros, de donde era Lambán" y que también ha bajado un 10 por ciento.

RESULTADOS EXTRAPOLABLES

En relación a si los resultados son extrapolables a las próximas elecciones en Castilla y León, se ha referido al modelo del PSOE donde en Aragón ha optado por poner de candidata a una ministra y en la Comunidad a un alcalde "que va a intentar salvar los muebles" como es Carlos Martínez, regidor soriano.

Serrano ha apuntado que, a pesar del candidato, "de ninguna forma va a revertir la situación de cabreo que hay en el país" y considera que, al celebrarse seguidas las elecciones, "se puede pensar que los resultados son extrapolables, pero no va a ser así, cada comunidad tiene unos condicionantes", ha manifestado el presidente del PP en Soria.

Así, ha apuntado que en política hay que "transmitir los mensajes, las preocupaciones, los proyectos y trabajar en el día a día" y ha asegurado que se niega a pensar que unas elecciones "se ganan en 15 días en campaña" si durante cuatro de trabajo no se ha sido "capaz de hacerlo".

