Benjamín Crespo recibe la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España como "un logro compartido"

SALAMANCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Benjamín Crespo ha recibido la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España, "un logro compartido", según sus propias palabras, en un acto que ha tenido lugar este jueves en el Casino de Salamanca de manos de manos del presidente nacional, José Luis Bonet.

Crespo, que ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca entre 2016 y 2025, ha asegurado durante su discurso sentir "un honor inmenso" por lo que este reconocimiento "representa y sobre todo por quiénes lo conceden", a la vez que ha subrayado que esta medalla no es "un logro personal", sino el resultado "de un logro compartido", porque el expresidente ha asegurado que "el sistema cameral es una gran red de personas que creen en las empresas como motor de progreso".

El actual presidente de la Cámara de Salamanca, Alberto Díaz, ha recordado en su discurso que esta Medalla de Oro de la orden de la Cámara de Comercio de España "no distingue solamente una gestión local aislada, sino que reconoce una aportación relevante al conjunto del sistema cameral, reconoce un compromiso institucional y una visión nacional y también reconoce el auténtico espíritu de Cámara", un espíritu que ha reconocido haber sentido "desde muy pequeño" gracias a su padre y que "junto a Benjamín ha adquirido una dimensión mucho más profunda y más consciente".

Díaz ha destacado cómo "la huella de Benjamín ha trascendido del ámbito provincial para convertirse en una referencia en el conjunto de las cámaras de España", ya que su aportación al sistema cameral "no se mide solo en proyectos o mandatos, sino en algo más profundo que es su manera de entender el papel de las cámaras como servicio público esencial, como ese instrumento de vertebración territorial y como una parte activa del proyecto común que representa España".

Pero además de destacar su labor al frente de la Cámara de Salamanca, Díaz ha señalado su "dimensión humana" y ha subrayado, sobre todo, "su capacidad para escuchar, su respeto por las distintas sensibilidades, su disposición permanente a colaborar y sobre todo esa forma serena de ejercer liderazgo. Ha contribuido a construir puentes, a generar confianza y a fortalecer las relaciones entre las cámaras siempre desde la discreción y el trabajo constante", ha finalizado su sucesor en el puesto.

Benjamín Crespo tiene una extensa trayectoria profesional, como han subrayado desde la Cámara de Comercio de España, al recordar que dirige una empresa familiar, Agrupesca, dedicada a la distribución y comercialización de pescado fresco y marisco, desde 1992.

En la década en la que Crespo ha presidido la Cámara de Salamanca ha liderado "un profundo proceso de reforma, recuperación y modernización de la institución para devolverla a su estabilidad financiera y prestigio institucional entre el empresariado de la provincia", como han añadido desde la Cámara de Comercio.

Durante su presidencia, Benjamín Crespo también ha ampliado la oferta de servicios de la Cámara con programas de digitalización y de formación para jóvenes, emprendedores y profesionales. Entre sus iniciativas más destacadas, desde la Cámara nacional han señalado que están la Cátedra de Innovación Empresarial 'Escuela de Salamanca', que organiza foros y debates con economistas, empresarios y académicos, con la colaboración con la Universidad de Salamanca y Unicaja Banco.