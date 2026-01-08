Bermillo de Sayago será la sede de la novena edición del Encuentro de Águedas de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (en el centro), junto con diputados y organizadoras del evento. - EUROPA PRESS

ZAMORA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Bermillo de Sayago será la sede de la novena edición del Encuentro de Águedas de Zamoram, una cita que tendrá lugar el sábado 31 de enero y congregará a cientos de mujeres llegadas desde distintos puntos de la provincia.

El acto comenzará a las 12.00 horas con la concentración de águedas en la plaza del pueblo, donde la águeda mayor elegida por las mujeres locales recibirá tanto el bastón de mando de Bermillo de Sayago como el de la Diputación de Zamora.

Posteriormente, tendrá lugar un desfile y a las 13.00 horas será la misa en la iglesia para, a las 14.00 horas, celebrar la comida de hermandad con tickets a doce euros que se pueden comprar en los CEAS de la provincia. También ahí se reservará plaza en los autobuses que llegarán a Bermillo de Sayago, que serán gratuitos.

La presidenta de la Asociación de Mujeres del municipio, Manuela Andrés, que lleva el timón de la organización, ha agradecido que se haya elegido el pueblo para esta celebración, un día destacado en el calendario anual.

"Invitamos a todos los pueblos y a todas las águedas de Zamora a que nos acompañen", ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press en la presentación del evento este jueves, 8 de enero.

El encuentro de águedas está organizado por la Diputación de Zamora, institución que se encarga de poner en marcha toda la logística ligada al evento.

Dentro de la ambición de que la fiesta rote por todas las comarcas, pues en 2023 fue Moraleja del Vino, en 2024 Benavente y en 2025 Muelas del Pan, se ha apostado este año por Bermillo de Sayago.

"Necesitamos que las localidades elegidas puedan acoger un evento multitudinario como es este, donde se pueden llegar a dar hasta 1.500 comidas", ha apuntado al respecto el presidente provincial, Javier Faúndez.