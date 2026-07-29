Bermúdez de Castro dona su archivo científico al Centro de Investigación Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca

Bermúdez de Castro dona un fondo documental al Centro de Investigación Emiliano Aguirre de la Fundación Atapuerca - FUNDACIÓN ATAPUERCA

IBEAS DE JUARROS (BURGOS), 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Fundación Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, ha donado su archivo científico al Centro de Investigación Emiliano Aguirre para su conservación, estudio y difusión, un fondo documental fruto de varias décadas de trabajo científico, documentación académica y administrativa que reúne un archivo de más de 8.000 fotografías tomadas en los yacimientos de la sierra de Atapuerca entre 1983 y 2024.

La Fundación Atapuerca ha explicado que el archivo se incorpora al proyecto 'Memoria de Atapuerca' impulsado por esta organización para recuperar, preservar y poner a disposición de la sociedad la documentación generada desde el inicio del proyecto de investigación, en 1976.

Una parte esencial de este fondo se encontraba en las conocidas como 'Cajas Rojas', que contenían documentación del proyecto Atapuerca recopilada por Emiliano Aguirre en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid. Bermúdez de Castro asumió la custodia y conservación de estas cajas y, cuando se trasladó a Burgos en 2004, la documentación viajó con él.

Las mismas fuentes han explicado que este traslado coincidió con el impulso institucional para la creación en Burgos del Complejo de la Evolución Humana, integrado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y el Museo de la Evolución Humana (MEH).

Bermúdez de Castro fue elegido director científico del CENIEH por una comisión formada por representantes del Ministerio de Ciencia y de la Junta de Castilla y León. Desde esta responsabilidad continuó custodiando las 'Cajas Rojas', consciente de su importancia para reconstruir la historia de un proyecto que se había convertido en un referente de la ciencia española.

Durante tres décadas conservó esta documentación junto con la generada por él y por sus equipos de investigación, primero en el MNCN de Madrid y, posteriormente, en el CENIEH de Burgos. Más tarde, en 2023, Bermúdez de Castro entregó a la Fundación Atapuerca su fondo documental y el contenido de las 'Cajas Rojas' que había recibido de su mentor, Emiliano Aguirre.

SOBRE BERMÚDEZ DE CASTRO

Es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), institución en la que fue profesor titular de Paleontología. El vicepresidente también desarrolló su carrera como profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Fue el primer director científico del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), institución que dirigió entre 2004 y 2012; además, continuó vinculado al centro como investigador hasta su jubilación, en 2023.

Su relación con la sierra de Atapuerca comenzó de la mano de Emiliano Aguirre, su mentor en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Bermúdez de Castro comenzó a colaborar con él en tareas de investigación 1981 y, dos años después, se incorporó de manera continuada a las campañas de excavación. Yen 1983 también se sumó al equipo Juan Luis Arsuaga, a quien ya conocía de su etapa universitaria en Madrid.

Tras la jubilación de Aguirre en 1990, asumió en 1991 la codirección del proyecto Atapuerca junto con Eudald Carbonell Roura y Juan Luis Arsuaga Ferreras. Ese mismo año obtuvo un proyecto del Ministerio de Ciencia que permitió dar continuidad a los trabajos de investigación en los yacimientos.

Hasta la actualidad sigue vinculado con Atapuerca: participó de forma ininterrumpida en las excavaciones hasta su jubilación en 2023 y dirigió la campaña de Atapuerca del verano de 2024.