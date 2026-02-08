Imagen de recurso del Centro Sociocultural Lucía Bosé de Brieva. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bibliobuses de la Diputación de Segovia celebran la III Jornada de Clubes de Lectura bajo el lema 'Afianzando comunidad' para consolidar los lazos y afectos entre los lectores.

Tras las ediciones de 2024 y 2025, el servicio provincial afronta esta cita con la convicción de que estos grupos suponen mucho más que una simple reunión para comentar un libro.

El Centro Sociocultural Lucía Bosé de Brieva acogerá este evento los días 21 y 22 de febrero para reunir a profesionales del sector bibliotecario, educativo y gestores culturales, según ha informado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Las inscripciones permanecen abiertas para coordinadores y miembros de clubes a través del formulario habilitado en la página web oficial de la institución provincial segoviana: https://www.dipsegovia.es/iii-jornada-de-clubes-de-lectura

La programación propone un aprendizaje experimental donde materias como el cómic, la escritura creativa o la literatura juvenil sirven de ejes para el intercambio de experiencias.

Expertos analizarán la influencia de la lectura en la psicología, la igualdad de género, el patrimonio cultural y el diálogo intergeneracional mediante diversas ponencias técnicas.

Javier Fonseca García-Donas inaugurará la jornada con una conferencia que dará paso a mesas de conversación sobre el club de lectura como espacio de inclusión y cohesión social.

El programa integra sesiones virtuales con proyectos de Sevilla y Venezuela para aportar visiones internacionales sobre la convivencia y el espíritu de encuentro en estas comunidades.

Los asistentes podrán participar el sábado en una comida comunitaria basada en un cocido con un precio de veintidós euros que incluye bebida, pan y postre para los comensales.

La cita concluirá la mañana del domingo con un paseo por la Segovia machadiana que recorrerá los lugares emblemáticos de la ciudad relacionados con el poeta Antonio Machado.

El diputado de Cultura, José María Bravo, destaca que "con un público interesado en formar parte de un club de lectura se logra no solo crear comunidad, sino también afianzarla".

Esta tercera edición refuerza la apuesta por estas herramientas vivas de participación cultural como pilares fundamentales para el aprendizaje compartido en el territorio provincial.