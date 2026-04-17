Los Bibliobuses de la Diputación de Segovia organizan una lectura común para celebrar el Día del Libro

Varios diputados participan en una lectura grupal en línea de colegios de la provincia de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bibliobuses de la Diputación de Segovia han organizado una lectura común para los 52 colegios de la provincia, con motivo del Día del Libro.

Los Bibliobuses, en coordinación con la Dirección Provincial de Educación y los centros escolares de la provincia, han organizado una lectura coral para conmemorar, con unas fechas de adelanto, el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de abril.

La lectura común se ha desarrollado a través de la plataforma en línea, que ha conectado a los 52 colegios de la provincia, y en la misma los alumnos han hecho una lectura encadenada y se han dado la palabra, guiados por los responsables de los Bibliobuses, en un acto que ha iniciado el diputado responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo.

Con él han participado la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez; la de Igualdad, Pilar Martín, y el director provincial de Educación, Diego del Pozo.

Dado que la campaña de animación a la lectura de los Bibliobuses de este curso se dedica a los oficios, para la lectura se han seleccionado textos relacionados con esta temática. Así, se han leído páginas de 'El sastre de Gloucester', de Beatrix Potter; 'El zapatero que quiso ser rico', de Tony Ross; y 'La rebelión de las lavanderas', de John Yeoman, entre otros.

Para darle carácter intergeneracional, la iniciativa ha concluido con la lectura de textos de 'El Quijote' realizada por los mayores de los centros dependientes de la Diputación.